Scharzfelder Vereine stellen sich vor

Im Dorfgemeinschaftshaus und dem Vorplatz stellten Scharzfelder Vereine und Organisationen ihr Angebot vor. Dafür hatten sie ein buntes Programm für Besucherinnen und Besucher aufgestellt.

Die Feuerwehr zeigte anhand einer Vorführung, warum es keine gute Idee ist, einen Fettbrand mit Wasser zu löschen oder eine Haarspraydose zu erhitzen. Zudem konnten Interessierte, gemeinsam mit einem aktiven Angehörigen der Feuerwehr, unter Atemschutz in einen verqualmten Raum gehen, um hautnah mitzuerleben, dass man dort absolut nichts sieht. Im Inneren des Dorfgemeinschaftshauses bot die Feuerwehr das Ausrollen eines Schlauches an, was sich für viele als nicht so einfach herausstellte, als es bei den geübten Feuerwehrleuten aussah.

Die Scharzfelder Abteilung des Deutschen Verbandes für Gebrauchshundesportvereine präsentierten ihr Zusammenspiel mit den Hunden ebenfalls vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Im Innenraum bekamen die Interessierten dann weitere Informationen rund um Verein und Hund.

Klangvoll wurde es beim Musikzug SchaPö, wo die Besucherinnen und Besucher sich unter anderem an Schlagzeug, Lyra, Keyboard oder Saxofon selbst ausprobieren konnten. So entstand, wie auch montags bei den Proben des Vereins, ein abwechslungsreicher Klang am Veranstaltungsort, geben sich die Organisatorinnen und Organisatoren zufrieden.

Ballübungen beim Tennisclub

Der SV Scharzfeld informierte über die verschiedenen Fußballmannschaften des Vereins, die Trainingsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, auch im Nachwuchsbereich. Tore luden zudem zum kurzweiligen Spiel ein. Auch beim Tennisclub konnten Neugierige aktiv werden: Hier konnten Bälle über ein Netz und gegen eine mobile Ballwand geschlagen werden. Die Trainingszeiten und Tipps rund um den Sport wurden bei den Ständen ebenfalls vorgestellt. Schnell fanden sich hier Interessierte die mit Softbällen erste Erfahrungen sammelten.

Der Stand des Deutschen Roten Kreuz wurde um eine Kuchentafel ergänzt. Die Einnahmen aus der Kuchentafel gingen, ganz im Sinne der Organisation, als Spende zur humanitären Hilfe an die Erdbebenhilfe, so die Organisatorinnen und Organisatoren.

Der Turnverein „GuthsMuths Scharzfeld“ stellte Teile seines breitgefächerten Sport- und Bewegungsangebots dar: Neben den Geräten für den klassischen Gesundheitssport, waren auch die Trampoline für das Angebot „Hüpf Dich Fit“ bei den Besucherinnen und Besuchern begehrt. Schnell wurde hier klar, dass der Name Programm ist. Zudem konnten sich Besucherinnen und Besucher auch an den zahlreichen Gerätschaften, die für das Kinderturnen oder auch die Leistungsgruppen genutzt werden, probieren.

Der Förderverein Waldschwimmbad hat eine Tafel mit Informationen über die Maßnahme vorbereitet. Foto: Lars Lübbecke / Gemeinde Scharzfeld

Die Schützengesellschaft von 1652 stellte, entgegen der Jahreszahl der Gesellschaftsgründung, modernstes Gerät aus: Beim Ausprobieren des Schusswaffen berieten die Schützen die Besucher und leiteten sie an. So entstanden in kurzer Zeit sichtliche Erfolgserlebnisse, so die Veranstalter. Informationen zu den Trainingszeiten rundeten das Angebot ab. Vom Förderverein Waldschwimmbad Scharzfeld bekamen Interessierte Informationen über die geplante, große und finanzintensive Sanierung des Waldschwimmbad Scharzfeld (wir berichteten).

Tiefe Einblicke in das Vereinsleben

Zudem gaben die jeweilige Vereinsmitglieder tiefe Einblicke in das Vereinsleben. Der Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen informierte so die Besucherinnen und Besucher über bereits durchgeführte Förderungen und die Möglichkeiten weiterer Förderungen für die ehrenamtliche Arbeit. Über „Vier gewinnt“, „Mensch Ärgere Dich nicht“ und die Möglichkeit, sich auf der „Balancestrecke“ zu versuchen, freuten sich vor allem die kleineren Besucher des Vereinsfestes vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Scharzfeld.