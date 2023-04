Unfall auf K427 nahe Herzberg: Auto prallt gegen Baum

Herzberg. Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich am Samstag nahe Herzberg ereignet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Zu einem Verkehrsunfall ist die Feuerwehr Herzberg am vergangenen Samstagmittag alarmiert worden. Wie die Einsatzkräfte berichten, ereignete sich der Verkehrsunfall auf der K427, der derzeitigen Umleitungsstrecke im Rahmen der Sanierungsarbeiten der B27 in Herzberg, zwischen Aschenhütte und Herzberg.

Eine Autofahrerin hatte auf der Strecke die Kontrolle über ihr Auto verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach einer kurzen Strecke durch die Böschung prallte der Kleinwagen frontal gegen einen Baum, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Bei dem Aufprall wurden beide Insassen verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die beiden Insassen das Auto bereits verlassen und befanden sich in der Behandlung des Rettungsdienstes. Die Unfallstelle wurde für den fließenden Verkehr abgesichert und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt.

Die verletzten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst sowie Notarzt versorgt und zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht. Nachdem das Fahrzeug durch eine Fachfirma geborgen wurde, konnte der Einsatz der Feuerwehr gegen 13.50 Uhr beendet werden.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Herzberg, der Rettungsdienst mit RTW und Notarzt sowie Beamte der Polizei mit Streifenwagen.