Mit dem „Märchenkosmos“ in die zauberhafte Welt Irlands

Die faszinierend grüne Insel Irland strotzt nur so von märchenhaften, rauen, verzaubernden sowie mystischen Landschaften. Zudem ist sie eine Insel, die eine so komplexe Geschichte erzählt und soviel Zauber und Magie versprüht, was sie ihrem Ursprung in der alten Mythologie verdankt.

Mit der Schauspielerin Janette Rauch (bekannt aus „Notruf Hafenkante“ und „Rote Rosen“) -mit Unterstützung des Fördervereins Schloss Herzberg - können die Gäste am 24. und 25. März, von 17.15 bis 19.30 Uhr, im Rittersaal des Welfenschlosses Herzberg in die Märchen und Geschichten Irlands eintauchen. „Sie ist eine Welt voller seltsamer, nicht immer freundlich gesinnter, aber auch anmutender Gestalten“, so Rauch in einem Gespräch mit unserer Zeitung „Götter, Druiden, Riesen, Feen, Geister und vieles mehr begegnen dem Publikum auf dieser Reise“.

Musikalisch begleitet wird Janette Rauch von Chris Drave und Achim Orwat. Denn die Musik ist ein sehr wichtiger Teil der irischen Kultur: Singen, Tanzen, fröhlich sein. Chris Drave wird mit seiner Geige das Herz und die Seele für diese Kultur öffnen und Achim Orwat, der lange in einer irischen Folk Band gespielt hat, wird es dem Publikum schwer machen auf dem Stuhl sitzen zu bleiben.

Jannette Rauch hat sich mit ihrem „Märchenkosmos“ einen Traum erfüllt, denn sie hat auf ihren vielen Reisen die Welt der Märchen für sich wiederentdeckt. Und daraus ist ihr Projekt „Märchenkosmos“ entstanden, mit dem sie bereits zweimal im Herzberger Welfenschloss vor einem begeisterten Publikum gastierte. Die dritte Reise musste leider wegen der Corona-Pandemie ausfallen. „Der Märchenkosmos ist mein Herzensprojekt“, sagt Rauch.

Die Märchen lassen den Leser in die Haut des Helden schlüpfen, in Liebesgeschichten eintauchen oder spannende Begebenheiten erleben. Jedoch dienen Märchen nicht nur der bloßen Unterhaltung. Der Märchenschatz ist auch ein wichtiger Teil des Kulturerbes eines jeden Landes, er spiegelt seine Geschichte und Kultur wider. Rauch schwärmt besonders von dem Rittersaal, er sei ein außergewöhnlicher Ort und passe durch das einmalige Ambiente sehr gut zu ihrem Projekt. Zu ihren Lesungen gehört natürlich auch immer ein ansprechendes Bühnenbild. Mit verschiedenen Stimmlagen schlüpft die Schauspielerin in die unterschiedlichsten Charaktere. „Ich möchte die Menschen berühren und mitnehmen“. Im Mittelpunkt der Irischen Märchen würde sich das Schicksal der Grünen Insel widerspiegeln, aber eben auch der feine Humor der Einwohner.

Der Märchenkosmos ist aber nur eines ihrer vielen Projekte. Rauch, die in Hamburg lebt, engagiert sich unter anderem in einem Projekt, das ihr sehr am Herzen liegt, nämlich in der Theaterpädagogik. Das Projekt beschäftigt sich damit, dass sich Selbstbewusstsein in der Körpersprache widerspiegelt. Rauch hat das Projekt unter dem Motto „Wecken, was in mir steckt“ speziell für Jugendliche ins Leben gerufen. Damit soll den Jugendlichen zwischen zwölf 16 Jahren der Einstieg in den Job erleichtert und die Chancen bei Vorstellungsgesprächen verbessert werden.

Eintrittskarten für den „Märchenkosmos“ mit Janette Rauch gibt es bei www.adticket.de.