Karnevalsumzug Bunt, laut und kreativ: Der Karneval in Pöhlde

Wenn sich Aliens, Muppets, Gardetänzerinnen und Igel treffen, kann das nur eines bedeuten: In Pöhlde ist der Fasching wieder los. Nach der langen Corona-Zwangspause haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weder an Freude, noch an Kreativität eingebüßt.

Der Wind rauscht durch die Straßen, der Himmel über Pöhlde ist grau. Umso bunter präsentieren sich hingegen die Besucherinnen und Besucher des Pöhlder Faschingsumzugs: Kinder in Superheldenkostümen, Kostüme aus berühmten Serien oder farbenfrohe Tier-Einteiler – alles ist an dem Tag vertreten. Und bei den Umzugs-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern sieht es nicht viel anders aus, im Gegenteil.

Angeführt vom PCC, der mit seinem dekorierten Wagen, dem prunkvoll gekleideten Prinzenpaar und seiner Garde, auch in diesem Jahr wieder überzeugte, machte sich der Umzug auf den Weg durch Pöhlde. Dabei haben die Wagenbauer in diesem Jahr wieder einiges aufgefahren: Neben bunten Farben glänzten viele der Wagen mit aufwendigen Zeichnungen, abenteuerlichen Bauweisen und meisterlichen Nachbildungen.

Von dem Wagenteam von „Jurassic Park“, das nahezu in den Himmel ragte, über die „Ahoi Brause“, die mit bunten Farben bestach bis hin zu dem „Top Gun“-Team, das eine beeindruckende Nachbildung eines Flugzeuges mit passenden Kostümen auf seinem Umzugswagen präsentierte. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher bejubelten die vorbeiziehenden Karnevalteams.

Auch in Pöhlde vertreten waren trotz andauernder Diskussionen Indianerinnen und Indianer.

