Der Barbier von Sevilla kommt auf die Kinoleinwand in Herzberg

Herzberg. Das Royal Opera House präsentiert Gioachino Rossinis Komische Oper. Das Stück wird am 15. Februar in der Kinowelt Herzberg übertragen.

Foto: Photo by Mark Douet / HK

Il barbiere di Siviglia at the Royal Opera House on 10.9.16

Kino in Herzberg

Das Royal Opera House bringt Gioachino Rossinis Komische Oper Der Barbier von Sevilla auf die Kinoleinwand. Heute, am Mittwoch, dem 15. Februar, wird die Produktion live in 798 Kinos in 20 Ländern auf der ganzen Welt übertragen.

Von der berühmten Eröffnungsnummer des Barbiers, dem „Largo al factotum“, mit seinem Ruf „Figaro! Figaro!“ bis hin zu Rosinas temperamentvoller Arie „Una voce poco fa“ ist Rossinis Meisterwerk eine verwickelte, unterhaltsame Angelegenheit. Die vor über 200 Jahren uraufgeführte Oper ist vollgepackt mit Spaß und Unfug. Mit einem Feuerwerk der Stimmen, intriganten Liebhabern und einem Barbier, der alle Hände voll zu tun hat, ist sie die perfekte Abendunterhaltung in Ihrem Lieblingskino.

Für die Liveübertragung dirigiert Rafael Payare in der glanzvollen Inszenierung von Moshe Leiser und Patrice Caurier eine internationale Weltklasse-Besetzung: Aigul Akhmetshina als Rosina; Andrzej Filończyk als Figaro; Lawrence Brownlee als Graf Almaviva; Bryn Terfel als Don Basilio; Fabio Capitanucci als Bartolo; Ailish Tynan als Berta und Josef Jeongmeen Ahn als Fiorello.

Unser Kinoprogramm bringt seit 2008 Opern- und Ballettaufführungen zu Zuschauer:innen auf der ganzen Welt. In der Saison 2022/23 werden erstaunliche 13 Produktionen des Royal Ballet und der Royal Opera in mehr als 1.300 Kinos weltweit übertragen. Jede Übertragung bietet den Zuschauer:innen den besten Platz im Haus und enthält exklusive Aufnahmen hinter den Kulissen, Interviews und Einblicke in den Probenprozess.