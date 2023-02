Corona: Besuchsregeln in Kliniken unserer Region werden gelockert

Die meisten Partner des regionalen Kliniknetzwerks Südniedersachsen/Nordhessen lockern ihre Besuchsregelungen unter Corona-Bedingungen. Seit Montag, 13. Februar, können in den meisten Kliniken und Krankenhäusern des Partnerverbundes Angehörige oder Personen unter Einhaltung folgender Regelungen die Patienten besuchen: Pro Patient zwei Personen für bis zu zwei Stunden. An einzelnen Kliniken und Krankenhäusern bestehen individuelle Regelungen – je nach lokaler Situation. Weitere Informationen sind auf den Internetseiten der jeweiligen Krankenhäuser zu finden.

In allen Kliniken und Krankenhäusern – unabhängig der Verbundzugehörigkeit – gilt weiterhin: Alle Besucher benötigen einen aktuellen negativen Corona-Test (Antigen-Schnelltests) mit offizieller Bescheinigung einer anerkannten Teststelle. Und es gilt weiterhin eine Maskenpflicht. „Diese Bedingungen sind im Bundesinfektionsschutzgesetz bis zum 7. April vorgeschrieben“, darauf weisen die Verantwortlichen des Kliniknetzwerks Südniedersachsen/Nordhessen in einer gemeinsamen Mitteilung hin.

Harzkliniken: Patienten dürfen umfassend Besuch empfangen

In den Asklepios-Harzkliniken darf jeder Patient dort ab sofort wieder umfassend Besuch empfangen, wie vor der Corona-Zeit, zwischen 11 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr, jeweils zwei Besucher. Auf den Isolations-Stationen und Intensivstationen sind aufgrund erhöhter Sicherheits- und Schutzvorkehrungen Besuche nur nach vorheriger Absprache im Einzelfall möglich.

Auch in der Asklepios Klinik Schildautal entfallen die Besuchseinschränkungen. Das Besuchsverbot gilt indes weiterhin für den Corona-Isolationsbereich. Besuche auf der Intensivstation sind nur nach telefonischer Anmeldung möglich.

Absprache mit Angehörigen von im Sterben liegender Patienten

„Wir freuen uns, dass wir vor dem Hintergrund der allgemein gelockerten gesetzlichen Vorgaben zu Corona und angesichts der sich zunehmend entspannten Corona-Entwicklung nun wieder Besuche umfassend bei uns in den Kliniken zulassen können“, sagt etwa Ulrich Sievers, Leitender Oberarzt und Leiter des Hygieneteams der Asklepios Harzkliniken.

Die neuen Besuchsregeln 1-2-2 Regel: Pro Patient – zwei Besucher – für bis zu zwei Stunden pro Tag (gilt für die meisten Kliniken und Krankenhäuser des regionalen Kliniknetzwerkes Südniedersachsen/Nordhessen) Alle Besucher benötigen einen aktuellen negativen Corona-Test mit offizieller Bescheinigung einer anerkannten Teststelle, der beim Betreten des Krankenhauses vorgelegt werden muss. Diese Testpflicht gilt auch für vollständig geimpfte, geboosterte oder genesene Personen. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend. Die Universitätsmedizin Göttingen bietet keine Testmöglichkeiten für Besucher an. Auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten und in anderen Covid-Bereichen ist kein Besuch möglich. Auch auf anderen Intensivstationen ist ein Besuch nur in besonderen Ausnahmefällen und nach vorheriger Abstimmung möglich. Ausnahmen: Der verpflichtende Testnachweis gilt nicht für die seelsorgerische Betreuung Sterbender, die palliativmedizinische Betreuung sowie für Eltern und Begleitpersonen bei Notfällen, in denen vorab kein Test eingeholt werden konnte, wie etwa bei Notfall-Aufnahmen von minderjährigen Patienten oder bei der Begleitung von nicht planbaren Geburten. In solchen Notfällen erfolgt vor Ort ein Antigen-Schnelltest.

Bei Palliativ-/präfinalen Corona-Patienten, also denjenigen, die unmittelbar im Sterben liegen, erfolgt die Abstimmung dann jeweils über die Station und die Freigabe zu einem Besuch durch den zuständigen Chefarzt beziehungsweise den Ärztlichen Direktor. Angehörige, die dies betrifft, sollten gegebenenfalls auch direkt mit dem Chefarzt den Kontakt suchen, um Einzelheiten zu klären.

Außerhalb der Besuchszeiten nach Ermessen der Stationen

Auch das Krankenhaus Marienstift in Braunschweig hebt die bisher gültigen coronabedingten Besuchsbeschränkungen weitestgehend auf. Die gesetzlich vorgeschriebene Test- und Maskenpflicht gilt jedoch weiterhin. Im Einzelnen bedeutet dies, dass Besuche dort zukünftig wieder zwischen 8 und 20 Uhr grundsätzlich möglich sind. Außerhalb dieser Zeit ist ein Besuch nur in Ausnahmefällen, beziehungsweise nach Ermessen der jeweiligen Station erlaubt, wie etwa in der Sterbebegleitung und in der Geburtshilfe.

Es gibt im Krankenhaus Marienstift keine expliziten Einschränkungen mehr bezüglich der Anzahl gleichzeitiger Besucher und der Dauer der Besuche. „Diese Besuche müssen jedoch in einem vernünftigen Maß bleiben und dürfen weder die Genesung unserer Patienten noch die Prozesse auf den Stationen unangemessen behindern“, heißt es dazu vonseiten der Krankenhausleitung.

Die Partnerkliniken im regionalen Kliniknetzwerk Südniedersachsen/Nordhessen:

Universitätsmedizin Göttingen

Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende

St. Martini Krankenhaus Duderstadt

Agaplesion Krankenhaus Neu Bethlehem

Klinikum Hann. Münden

Einbecker Bürgerspital

Asklepios Seesen

Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim

Helios Klinik Herzberg/Osterode

Helios Klinik Bad Gandersheim

Klinikum Werra-Meißner Standort Eschwege

Klinikum Werra-Meißner Standort Witzenhausen

Besuchszeiten bei den Partnerverbund-Häusern:

Die Helios Klinik Herzberg/Osterode hat bereits andere Besuchsregelungen festgelegt und die Regelungen gelockert. Es gibt keine Einschränkungen bei den Besuchszeiten, Patientenbesuche sind von 7 bis 20.30 Uhr möglich. Bei Besuchen von Covid-Patienten ist entsprechende Schutzkleidung zu tragen, die die Besucher auf Station erhalten. Maskenpflicht: für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren: Mund-Nasen-Schutz, ab 14 Jahren: FFP2-Maskenpflicht

hat bereits andere Besuchsregelungen festgelegt und die Regelungen gelockert. Es gibt keine Einschränkungen bei den Besuchszeiten, Patientenbesuche sind von 7 bis 20.30 Uhr möglich. Bei Besuchen von Covid-Patienten ist entsprechende Schutzkleidung zu tragen, die die Besucher auf Station erhalten. Maskenpflicht: für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren: Mund-Nasen-Schutz, ab 14 Jahren: FFP2-Maskenpflicht Asklepios Klinik Schildautal Seesen: Täglich von 14 bis 19 Uhr

Täglich von 14 bis 19 Uhr Universitätsmedizin Göttingen: Täglich von 14 bis 19 Uhr, Besucher-Einlass bis 18.30 Uhr

Täglich von 14 bis 19 Uhr, Besucher-Einlass bis 18.30 Uhr St. Martini Krankenhaus Duderstadt: Täglich von 14 bis 19 Uhr

Täglich von 14 bis 19 Uhr Einbecker Bürgerspital: Täglich von 14 bis 19 Uhr

Täglich von 14 bis 19 Uhr Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende: Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim: Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr, Freitag von 8 bis 18.30 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8.30 bis 17 Uhr

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!