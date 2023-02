In Hattorf öffnet ein Treffpunkt für pflegende Angehörige

Hattorf. Um 10 Uhr werden am heutigen Montag die Türen des Gemeindehauses in der Kirchstraße von Hattorf am Harz geöffnet.

Der Treffpunkt für pflegende Angehörige wird um einen Standort erweitert. Das gemeinsame Projekt des Kirchenkreises Harzer Land mit dem Landkreis Göttingen wird von jetzt an nicht nur in Osterode und Bad Lauterberg, sondern auch in Hattorf angeboten.

Pastorin Ute Rokahr sowie Ilona Ecke, Dörthe Lotze und Katrin Heinig vom Senioren- und Pflegestützpunkt starten ab heute schon durch. Um 10 Uhr werden die Türen des Gemeindehauses in der Kirchstraße in Hattorf geöffnet, um 14.30 Uhr dann die des Gemeindehauses am Kirchplatz in Bad Lauterberg und um 19 Uhr wird ins Kirchenzentrum am Schlossplatz in Osterode eingeladen.

Austauschen und reinschnuppern

Willkommen ist jeder, der Fragen hat, sich austauschen oder auch einfach nur mal reinschnuppern will, betonen die vier. „Die Menschen kommen nicht nur bei den Treffen ins Gespräch, sondern auch darüber hinaus, sodass letztlich ein Netzwerk für häusliche Pflege entsteht“, berichten sie von ihren Erfahrungen der vergangenen Jahre. Es ist ein offener Treffpunkt, der sechsmal im Jahr, also alle zwei Monate jeweils am ersten Montag im Monat, kostenfrei und ohne Verpflichtung angeboten wird.

In den Gruppen- wie auch Einzelgesprächen kann es um Veränderungen der Lebenssituation gehen, beispielsweise darum, dass die Freizeitplanung komplizierter wird und sich die Pflege somit auf die Partnerschaft oder die Familie auswirkt. Viele wollen ihren Eltern noch alles bieten, manche sind damit überfordert. Das ist alles vollkommen normal, es sind oft Punkte, bei denen rechtliche wie auch pflegerische Ratschläge äußerst wertvoll sind, so der Kirchenkreis Harzer Land. Diese Unterstützung möchte der Treffpunkt bieten.

Bei Rückfragen stehen Ute Rokahr, telefonisch 01715668106 sowie per Mail urokahr@yahoo.de und der Senioren- und Pflegestützpunkt im Landkreis Göttingen, unter 05522/9604200 und senioren-undpflegestuetzpunkt@landkreisgoettingen.de, zur Verfügung.