Harzklub Herzberg Markierungspfahl am Jägerfleck in Herzberg

Vor einiger Zeit kamen Natur- und Wanderfreunde auf die Idee, einen besonderen Markierungspfahl an markanten Kreuzungen in den Wäldern der Umgebung aufzustellen. Wanderern vermitteln solche Pfähle meist den Standort, die Höhenlage sowie die Bezeichnung und erleichtern die Orientierung. Zwei Naturfreunde aus Scharzfeld haben in diesem Jahr den bereits dritten Markierungspfahl im Bereich des Großen Knollens errichtet.

Kurt und Sven Eilhard sind öfter in den Wäldern der näheren Umgebung unterwegs und arbeiten Brennholz auf. Dabei kam ihnen der Gedanke, man könne einen Stamm im Ganzen lassen und ihn als besonderen Markierungspunkt an einer markanten Kreuzung aufstellen.

Kettensägenkünstler gestaltet die Baumstämme mit Informationen

Daraufhin wurden die ganzen Baumstämme, die als Markierungspfähle dienen sollen, von Rainer Füllgrabe, dem „Künstler mit der Motorsäge“, bearbeitet. Dabei sägte er die Ortsangabe, die Höhenangabe und weitere Besonderheiten in den Pfahl ein.

Im Frühjahr wurde ein weiterer Pfahl am Knollenkreuz im Bad Lauterberger Wandergebiet aufgestellt. Es folgte im Sommer ein zweiter Stamm auf dem Großen Knollen, der von Besuchern gern als Fotomotiv genutzt wird.

Vor einiger Zeit konnte sich nun auch der Harzklub Herzberg darüber freuen, dass auch in seinem Betreuungsgebiet ein neuer Markierungspfahl aufgestellt wurde. Mit Unterstützung vom Gartenbaufachmann Thomas Ilgner konnte am Jägerfleck ein weiterer dieser besonderen Pfähle eingesetzt werden. Nun hoffen die Initiatoren sowie die Mitglieder des Harzklub-Ortsvereins Herzberg darauf, dass künftig viele Wanderer Gefallen an diesen besonders gestalteten Baumstämmen in den Harzer Wäldern finden werden.