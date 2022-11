Tambour Corps und Feuerwehr: Laternenumzug durch Herzberg

Herzberg. Der Tambour Corps und die Feuerwehr Herzberg führten auch in diesem Jahr die Tradition des Laternenumzugs fort – und erfreuten nicht nur die Kinder.

Als es am Freitag dunkel wurde, war es Zeit für den von der Jugendfeuerwehr und dem Tambour Corps organisierten Laternenumzug. Ende Oktober/Anfang November hatten die beiden Organisationen Kinder und Eltern zu einem Umzug mit anschließendem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Soweit sich die Organisatoren erinnerten, hatte der Deutsche Familienverband, ehemalige Ortsgruppe Herzberg, vor langer Zeit ein Laternenfest für die Herzberger Kinder ins Leben gerufen.

Tambour Corps und Feuerwehr Herzberg führen Tradition fort

Als sich die Ortsgruppe auflöste und in eine andere Ortsgruppe aufging, führten das Tambour Corps und die Freiwillige Feuerwehr Herzberg die Tradition fort. Bei Anbruch der Dunkelheit versammelten sich Kinder aus Herzberg und die Kinder- und Jugendfeuerwehr mit Angehörigen bei der Senioren Residenz Stiemerling. Hier erfreuten sie gemeinsam mit dem Tambours Corps die Senioren mit Laternenliedern.

In Begleitung von Fackelträgern der Feuerwehr und der Jugend- und Kinderfeuerwehr zogen die Kinder mit ihren Angehörigen zum Marktplatz, wo es ebenfalls ein Ständchen gab. Danach bewegte sich der Umzug unter den Klängen des Tambour Corps zu einem weiteren Halt vor das Haus Alloheim. Auch hier erfreuten die Kinder die Senioren mit einem Laternenlied. Weiter ging es dann bis zum Feuerwehrhaus in der Sieberstraße. Hier wurden die Teilnehmer am Umzug zum Abschluss der Veranstaltung mit Bratwürstchen und Getränken empfangen.