Kinder in Hattorf mit unbändigem Entdeckergeist

War das aufregend, als ein Filmteam und einige andere neue Gesichter zu Besuch in der evangelischen Kindertagesstätte in Hattorf waren. Die Kinder waren ganz begeistert, als sie den beiden Kameramännern Philipp Haberkorn und Vincent Speil von „ex animo-Media“ gleich am Anfang jubelnd entgegenlaufen – und später sogar neugierig über die Schultern schauen durften. Sie und ihre Eltern – genau wie alle anderen am Videodreh Beteiligten – waren ganz gespannt auf das Ergebnis, das allen Mitwirkenden, Organisatoren und auch einigen Eltern am Dienstagabend bei einer digitalen Filmpremiere gezeigt wurde.

Positives Feedback

Sabine Schlüter, Pädagogische Leitung des Kitaverbandes Harzer Land, übernahm die Begrüßung und dankte allen Mitarbeitenden für ihre Mitwirkung und den Eltern für ihr Vertrauen und das Möglichmachen des Videos durch die Beteiligung ihrer Kinder. Und das erste Feedback fiel durchweg positiv aus: „Vielen Dank, das Video ist sehr gut geworden“ oder auch „Sehr schönes Video, klasse gemacht“ war die erste Resonanz der Eltern. Das Image-Video des Kita-Verbandes soll in Zeiten des Fachkräftemangels auch potenzielle Bewerber ansprechen.

Auch Interviews wurden geführt. Foto: Mareike Spillner / Kirchenkreis Harzer Land

Kinder haben dieses unvergleichliche Strahlen in ihren Augen – und wollen mit einem immensen Wissensdurst die Welt um sich herum entdecken. Die Freude daran, Kindern Wurzeln und Flügel gleichzeitig mitzugeben und dieses Strahlen und den unbändigen Entdeckergeist weiter zu fördern: all das vereint die Mitarbeitenden im Kitaverband Harzer Land – und das soll mit diesem Video verdeutlicht werden.

Der Kita-Verband Harzer Land hat eine neue Homepage. Unter www.kitaverband-harzer-land.wir-e.de können sich Interessierte über den Verband, der Träger von 14 Kindertagesstätten und Arbeitgeber von etwa 225 Mitarbeitenden ist, informieren. Das Video finden Interessierte unter https://kitaverband-harzer-land.wir-e.de/unser-imagevideo!