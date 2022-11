Wulften. Die Ursache des Feuers am Sonntagabend in Wulften am Harz ist noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und sucht Zeugen.

Zu einem Feuer ist es am Sonntag in Wulften gekommen. Der Polizeibericht.

Blaulicht Brand in Einfamilienhaus in Wulften: Vier Feuerwehren im Einsatz

In einem frei stehenden Einfamilienhaus in Wulften am Harz ist am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern demnach an.

Der Brandort wurde von der Polizei für die entsprechenden Untersuchungen beschlagnahmt. Gesicherte Informationen zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang nicht vor, so die Polizei. Das Haus ist infolge des Feuers derzeit nicht bewohnbar.

Brandgeruch in Wulften: Anwohner alarmiert Feuerwehr

Ein Anwohner hatte gegen 22 Uhr einen starken Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Ortswehren aus Wulften, Hattorf, Hörden und Elbingerode rückten daraufhin zur Brandstelle Im Bierweg aus.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05522/5080 bei der Polizei Osterode zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise werden unter dieser Nummer entgegengenommen.