Katzenschau in Hattorf: 200 Samtpfoten machen mächtig Eindruck

Hattorf. Katzen verschiedener Altersgruppen, Rassen, Farben und Größen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus in Hattorf am Harz.

Der gemeinnützige Verein Katzenfreunde Norddeutschland (KFND) und fast 200 Samtpfoten der unterschiedlichsten Farben, Größen und Rassen, die aus zusammen mit ihren Menschen aus vielen Teilen der Bundesrepublik angereist waren, verwandelten das Dorfgemeinschaftshaus Hattorf zwei Tage lang in eine Ausstellungshalle.

Ein Spruch, der sich an diesen Tagen immer wieder bewahrheitete: „Hunde haben Herrchen oder Frauchen, Katzen Personal“. Denn im absoluten Mittelpunkt standen die von ihren Menschen sorgsam betreuten Stubentiger.

Unter ihnen waren fellbewachsene Babys im Alter von rund elf Wochen bis hin zu World-Champions. Und sie alle zogen nicht nur die kritischen Blicke der Richterinnen und Richter, sondern auch die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher auf sich. Dabei strahlten so ziemlich alle Ausstellungstiere eine Gelassenheit aus, von der die Menschen noch etwas lernen könnten. Gäste, die sich mal anschauen wollten, was es rund um das Thema Katze noch so gibt, hatte dazu ebenfalls die Möglichkeit. Es durfte aber such das Gespräch mit den Züchtern gesucht werden.

Nicht nur Züchter/innen, sondern auch Gäste ließen sich erklären, was das für eine Katze ist. Foto: Petra Bordfeld / HK

Auf nicht minder großes Interesse stieß übrigens die Tombola zugunsten des Katzenschutzes. Am Ende eines jeden der beiden Ausstellungstage standen die Sieger fest. Am ersten Tag war es „Jaci vom Hause Kurpjuhn“, eine „German-Rex-Katze“, am zweiten Tag „Kaya vom Bremer Rennplatz“, eine Perserkatze.

Aus Sicht der vielen Gäste waren aber alle Katzen Siegerinnen und Sieger dieser Ausstellung. Und für die erste Vorsitzende der Katzenfreunde Norddeutschland, Bettina Krauß aus Osterode, war es auch das Dorfgemeinschaftshaus. Sie und die Ausstellerinnen und Aussteller würden sich freuen, wenn im kommenden Jahr erneut die Samtpfoten dort einziehen dürften.