OBS Herzberg: Coronafrust sportlich abschütteln

Spiel, Spaß und Sport: An der OBS Herzberg fand für die Schülerinnen und Schüler kürzlich ein Funsporttag mit vielen Angeboten statt. Der Aktionstag, an dem sich auch viele Unternehmen mit besonderen Sportgeräten beteiligten, sollte den Heranwachsenden eine Möglichkeit geben, sich nach den coronabedingten Einschränkungen des Sportunterrichtes wieder richtig auszutoben – mit Erfolg.

Das steckt hinter der Aktion

Während der Corona-Pandemie konnte in den Schulen nicht immer die Sportausbildung eine angemessene Bedeutung wegen der einzuhaltenden Regeln erhalten. Das Land Niedersachsen hat das Problem erkannt: Deshalb stellt es seit einiger Zeit über das Programm „Startklar für die Zukunft“ den Schulen finanzielle Mittel zur Verfügung.

Amerikanisch wurde es bei dem "Bullriding", auf dem sich die Kinder gut festhalten mussten. Foto: Paul Beier / HK

Damit sollen coronabedingte Nachteile der Schülerinnen und Schüler ausgeglichen werden. Dazu zählt ausdrücklich auch die Wiedererlangung körperliche Fitness durch sportliche Betätigung und Bewegungsaktivitäten verschiedener Art. Damit soll die Lust an der Bewegung im Alltag geweckt werden. In der Umsetzung dieser gebotenen Möglichkeit entstand in der Oberschule Herzberg die Idee, einen besonderen Tag für die Schulgemeinschaft zu gestalten. Mit Nutzung der vom Land bereitgestellten Mittel wurden externe Anbieter mit ins Boot genommen und an der Gestaltung des „Funsporttags“ der Oberschule beteiligt.

Bullriding und Gladiator Game

Gerne nahm man so das Angebot eines Unternehmens an und „buchte“ unter anderem ein „Gladiator Game“, ein Stand „Bullriding“ und eine „Reaktionswand“ zum Training der Reaktionsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger körperlicher Betätigung. Mit Unterstützung des Landkreises Göttingen konnte die Fachgruppe Sport der OBS sich eine „Streetsocceranlage“ für den „Funsporttag“ sichern.

Zahlreiche Ideen brachten auch die Lehrkräfte ein. Dazu gehörten unter anderem Klassiker wie „Sackhüpfen“ und „Kistenklettern“. Das Wetter hatte ein Einsehen, als der „Funsporttag“ vor einigen Tagen startete. Bei trockenem und sonnigem Wetter kamen alle Beteiligten bei dem ungewohnten körperlichen Einsatz häufig ins Schwitzen. Gerne wurden kurze „Zwischendurch-Pausen“ zur Regeneration sprich Trinken und Sitzen genutzt. Die anwesenden Lehrkräfte hielten dabei ein waches Auge auf die „Sportlerinnen und Sportler“, um es nicht zu unbeabsichtigten Überanstrengungen kommen zu lassen.

Beim Jumping ging es für mutige Jungen und Mädchen hoch hinaus. Foto: Paul Beier / HK

Mit von der Partie waren auch rund 45 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen der Stadt Herzberg, die mit ihren Lehrkräften der Einladung zum „Funsporttag“ in der OBS gerne gefolgt waren. Auch sie konnten spielerisch bei dem Aktionstag ihr körperliches Leistungsvermögen ausprobieren.

Schüler zeigen sich begeistert

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr (unterbrochen durch mehrere „Auszeiten“) konnten die Schülerinnen und Schüler testen, inwieweit sie noch einigermaßen körperliche Fitness besaßen. Für die meisten war der „Funsporttag“ zwar schon körperlich fordernd, aber mal ein besonderer Schultag, der viel Spaß machte, waren sich die Schülerinnen und Schüler einig.

Der Dank des Schulleiters galt besonders der Mitarbeit ehemaliger Kolleginnen und Kollegen sowie dem MTV als externem Partner an der Veranstaltung.