Sanierung Ortsdurchfahrt Herzberg: Erster Bauabschnitt beginnt am 5. September

Herzberg. Die Landesbehörde erklärt, wie die Umleitungen in und um Herzberg am Harz während der ersten Bauphase aussehen werden.

Ab September 2022 wird die Ortsdurchfahrt/B243 in Herzberg am Harz saniert. Das Wichtigste im 2-Minuten-Video.

Am Montag, 5. September, beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Herzberg und der Freien Strecke bis zur Ausfahrt Mühlenberg.

Der erste Bauabschnitt beinhaltet den Neubau der Fahrbahnen und der Entwässerungseinrichtungen zwischen der Ausfahrt Mühlenberg und dem Knoten Bundesstraße 243/Am Sieberdamm innerhalb der Ortsdurchfahrt Herzberg sowie den Neubau zweier Geh- und Radwege zwischen der Sieberbrücke und der Lonauer Straße, so der NLStBV.

„Derzeit werden nach und nach die entsprechenden Beschilderungen für die Maßnahme aufgebaut. So ist beispielsweise in der Juesholzstraße das absolute Halteverbot ab dem 5. September ausgeschildert, um die Anwohnerinnen und Anwohner schon einmal darauf vorzubereiten“, informiert Fachbereichsleiterin Kerstin Bührmann.

So laufen die Umleitungen

Auch die Auf- und Ausfahrten an der Dr.-Frössel-Allee, Eichholz und Mühlenberg werden in diesem Zuge mit erneuert. Hierfür richtet die beauftragte Firma seit Montag, 29. August, eine Verkehrssicherung im Baubereich und auf den Umleitungsstrecken ein. Mit Beginn der Arbeiten am 5. September werde diese aktiv. Die wichtigsten Fakten haben wir auch in einem Video für Sie zusammengefasst.

Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung der beiden Fahrspuren in Richtung Seesen beigleichzeitiger Sperrung der Überholfahrspur auf der Richtungsfahrbahn Herzberg. Für den Verkehr aus Richtung Bad Lauterberg kommend wird am Knoten Bundesstraße 243/Am Sieberdamm eine Überleitung auf die Gegenfahrbahn eingerichtet, sodass der Verkehr auf der Bundesstraße in Richtung Seesen einspurig am Baufeld vorbei geleitet wird.

So ruhig und geregelt wird der Verkehr durch Herzberg nach dem Baubeginn nicht mehr rollen. Foto: Paul Beier / HK

Nördlich der Ausfahrt Mühlenberg erfolgt die Rückführung des Verkehrs auf die Richtungsfahrbahn Seesen. Der Verkehr aus Richtung Seesen/Osterode wird an der Ausfahrt Mühlenberg von der Bundesstraße 243 abgeleitet und über die parallel zur Bundesstraße verlaufende Kreisstraße 427 geführt. Die Kreisstraße 427 wird in Richtung Herzberg zwischen Aschenhütte und Eichholz als Einbahnstraße eingerichtet. Die weiteren Straßen aus Richtung Hörden, Osterode (Nebenstrecke Kreisstraße 427) und Mühlenberg werden per Beschilderung haltepflichtig.

Parkplatz an 243 gesperrt

Der Parkplatz an der Bundesstraße 243 in Richtung Herzberg wird zwischen der Ausfahrt Mühlenberg und Herzberg gesperrt. Die lokale Umleitungsstrecke innerhalb Herzbergs, die für den Zeitraum der Sanierung der Bundesstraße 243 bis Ende 2024 bestehen bleibt, wurde ebenfalls ab Montag 29. August, durch den Auftragnehmer eingerichtet und ab Baubeginn aktiviert. Diese umfasst die Straßen Dr.-Frössel-Allee, Am Heuer, Lonauer Straße, Hüttuferstraße, Andreasberger Straße, Hindenburgstraße und Juesholzstraße.

Auf dieser innerörtlichen Umleitungsstrecke wird die zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert und zusätzlich ein Halteverbot in beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Neben der Umleitungsstrecke für den Baubereich und der lokalen Umleitungsstrecke werden die überörtlichen Umleitungsstrecken für den Schwerlastverkehr auf den Autobahnen A7-Ausfahrt Seesen und A38-Ausfahrt Großwechsungen sowie auf den Bundesstraßen 27, 241und 242 über Clausthal-Zellerfeld sowie Braunlage eingerichtet. Auch wenn der Bau offiziell ab Montag beginnt, werde der Start der Maschinen noch auf sich warten lassen: „Nach der offiziellen Übergabe der Strecken werden erst einmal Vermessungen und die letzten Vorbereitungen vorgenommen, wir rechnen damit, dass die Fräsmaschinen ab 12. September laufen werden“, so Kerstin Bührmann.

Baubüro für Anliegen da

Im Anschluss an diesen ersten Bauabschnitt sind weitere Abschnitte geplant (wir berichteten). Hierzu werden entsprechende Pressemitteilungen herausgegeben, so die NLStBV. Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme werden ebenfalls auf der Homepage der Stadt Herzberg bereitgestellt.

Für Fragen von Anliegern, stehen die NLStBV und die Stadt ab dem 12. September jeden Montag von 11 Uhr bis 11.30 Uhr im Baubüro in der „Hauptstraße 4“ zur Verfügung.