Wulften. Die Bauarbeiten auf der L523 in Wulften am Harz sollen nun kommende Woche fortgesetzt werden.

Auf der Ortsdurchfahrt in Wulften verzögern sich die Bauarbeiten.

Ortsdurchfahrt Wieder Sperrung in Wulften: Anderer Termin kam dazwischen

Im Rahmen der Fahrbahninstandsetzung war die Landesstraße 523 in Wulften am Mittwoch, 10. August, komplett gesperrt. Auch am 11. August sollte sie gesperrt bleiben. Doch aus Termingründen musste die ausführende Baufirma andere dringende Arbeiten erledigen und konnte die Baustelle nicht wie von ihr geplant vollenden.

Gebaut wird daher nun am Dienstag, 16. August, vom Rotenbergsweg bis zur Gärtnerei am Ortsausgang. Anlieger und Gewerbebetriebe werden über diesen Termin erneut per Handzettel informiert.

Baustelle Wulften: Umleitung vom Strohkrug nach Schwiegershausen

Eine Umleitung erfolgt wie zuvor von Strohkrug über die Bundesstraße 247 nach Katlenburg, weiter über die Bundesstraße 241 über Dorste nach Osterode und die Landesstraße 523 bis nach Schwiegershausen.

Für den Verkehr aus Schwiegershausen zum Strohkrug gilt diese Umleitung entgegengesetzt.

