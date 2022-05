Schützenfest Herzberg: Pfingsten 2022 ist’s endlich wieder soweit

Die Berghornisten beim Umzug vom Marktplatz in Herzberg am Harz.

Am Pfingstsonntag, dem 5. Juni, findet nach der Corona-Pause wieder der große Festumzug der Herzberger Schützen statt.

„Pfingsten zum Schützenfest nach Herzberg!“: Seit Generationen verspricht dieser Satz ein verlängertes Volksfest-Wochenende bei meist schönstem Wetter auf dem großen Festplatz in Herzberg am Harz.

Die Herzberger Schützengesellschaft blickt mittlerweile auf eine über 480-jährige Tradition zurück. Unter ihrer Leitung wird auch in diesem Jahr das seit Jahrhunderten traditionelle Volks- und Schützenfest in der Welfenstadt stattfinden.

Herzberg am Harz: Vielleicht größtes Schützenfest in Südniedersachsen

Das größte Schützenfest im Südharz und vielleicht mittlerweile in Südniedersachsen, beginnt am 4. Juni mit dem Antrommeln und einem Platzkonzert auf dem Marktplatz und endet am Abend des 11. Juni mit dem Großfeuerwerk.

Die Herzberger Schützen präsentieren sich. Foto: Paul Beier / HK-Archiv

Unter Beteiligung vieler Vereine aus Herzberg und den Ortsteilen, zahlreicher Musikkapellen und Festwagen, wird sich am Pfingstsonntag, 5. Juni, ein bunter Umzug vom Marktplatz in Richtung Schützenplatz in Bewegung setzen. In diesem Festumzug werden die auf Grund der Corona-Pandemie seit 2019 amtierenden Majestäten die Kleinodien tragen, die sie vorab im Rathaus von Bürgermeister Christopher Wagner überreicht bekommen.

So können Vereine am großen Festumzug des Herzberger Schützenvereins teilnehmen

Der Festumzug endet wie in den Vorjahren im Festzelt auf dem Schützenplatz.

„Anmeldungen für den Umzug bitte rechtzeitig einreichen“, so die Verantwortlichen der Schützengesellschaft, die alle Vereine, die am Festumzug teilnehmen möchten, bitten, sich bis spätestens 30. Mai unter Angabe des Vereinsnamens bei Hauptmann Andreas Menge, 05521/6698, menge-herzberg@t-online.de oder beim 1. Vorsitzenden Rainer Sause, rainer-sause@t-online.de, 05521/73653, zu melden.