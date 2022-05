Auto waschen lassen und gleichzeitig etwas Gutes tun

Herzberg. Lions Club Südharz wäscht am Samstag in Herzberg Autos für den guten Zweck. Auch die Feuerwehr präsentiert sich vor Ort.

Bereits zum fünften Mal in Folge organisiert der Lions Club Südharz eine Autowasch-Aktion für den guten Zweck.

Die Aktion findet am Samstag, 14. Mai, in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr am Waschport der Firma F. Willy Pfeffer KG in der Hebbelstraße in Herzberg statt. Diesmal kann man dort sein Auto zugunsten der Kinder- und Jugendfeuerwehr Herzberg waschen lassen, die auch tatkräftig unterstützen wird.

Von dem Erlös soll unter anderem Ausrüstung und Bekleidung für die Jugendwehr angeschafft werden. Angekündigt haben sich auch zehn Mitglieder vom befreundeten Lions Club aus Armentières (Frankreich), die ebenso tatkräftig mitwaschen wollen.

Vor Ort ist für das leibliche Wohl gesorgt, so der Lions Club. Die Feuerwehr stellt bei der Aktion zudem einige Fahrzeuge wie zum Beispiel die neue Drehleiter aus. Der Lions Club Südharz findet im Vorhinein lobende Worte: „Ohne unsere Sponsoren und die Familie Marwede, die ihren Waschport schon zum fünften Mal unentgeltlich zur Verfügung stellt“ gehe nichts.

hn