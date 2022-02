Kleine Lichtblicke in Herzberg bei den Leerständen

Gut angenommen wird der „Bio Laden“ von Anna-Alena Kanter seit seiner Eröffnung am 1.November am Marktplatz.

Im Rahmen von Förderprogrammen (wir berichteten) soll sich in der Herzberger Innenstadt einiges tun. „Gut Ding braucht Weile“, wenn sich außer Erneuerungsarbeiten in den vergangenen Jahren nicht viel ändern konnte, kann das jetzt nicht von heute auf morgen geschehen. So freut es die Herzberger, wenn sie bei einem Spaziergang durch die Innenstadt auf Neueröffnungen stoßen.

Derzeit findet man jetzt neu in der Brauhausstraße einen „Barber Shop“ mit „Hair cut“ und im Bereich der ehemaligen Commerzbank die Ankündigung „Heim & Haus kommt“ (Exklusive Bauelemente). Gut angenommen wurde der „Bio Laden“ seit seiner Eröffnung am 1. November am Marktplatz. Den in der Hauptstraße bestehenden Laden hatte Anna-Alena Kanter zum 1. Juli übernommen.

Zum 30. Oktober 2021 zog sie dann in die leerstehende Immobilie am Marktplatz um. Sie habe Interesse an gesunden Lebensmitteln aus gutem Anbau, sagte sie in einem Gespräch. Vorher hat sie im Einzelhandel gearbeitet, aber immer von der Selbstständigkeit geträumt.

Diesen persönlichen Wunsch erfüllte sich Anna Kanter zunächst in der Hauptstraße und seit November am Marktplatz mit wachsendem Erfolg. In dem großzügig eingerichteten Ladengeschäft findet man unter anderem Obst und Gemüse, soweit möglich aus der Region, gesunde Getränke, eine gut sortierte Käsetheke, Süßwaren, Drogerieprodukte und vieles mehr. Mehrfach in der Woche wird frisches Brot in verschiedenen Sorten angeboten, für das es schon regelmäßige Abnehmer gibt, so Anna Kanter. Soweit es sich um Tierprodukte handelt, stammen diese aus einer besseren und besonderen Haltung, sagte sie.

Mit ihren Angeboten möchte Anna Kanter das Thema „Bio“ den Kundinnen und Kunden näher ans Herz legen.

Dass an Bio-Produkten auch in Herzberg Interesse besteht, zeigt eine rege Nachfrage. Geöffnet hat der „Bio Laden“ montags, dienstags, donnerstags und freitags von 09.00 bis 12.30 und 14.30 bis 18.00 Uhr sowie mittwochs und samstags von 09.00 bis 12.30 Uhr.