Herzberg. Anweisung des Gesundheitsamts: Die Mahnteschule und Nicolaischule in Herzberg gehen nächste Woche in Distanzunterricht. Keine Notbetreuung.

Die Mahnte-Grundschule in Herzberg macht zu, ebenso die Nicolai-Grundschule: Der Präsenzunterricht an den Schulen ist kommende Woche aufgrund von Covid-Fällen untersagt.

Coronavirus-Pandemie Corona-Welle: Grundschulen in Herzberg werden geschlossen

Die Grundschulen Mahnte und Nicolai in Herzberg gehen nächste Woche von Montag bis einschließlich Freitag in den Distanzunterricht. Das weist das Gesundheitsamt an, wie die Schulen auf ihren Webseiten berichten.

Betroffen sind demnach alle Klassen. Auch eine Notbetreuung findet nicht statt.

Mehrere Corona-Infektionen an Herzberger Grundschulen

Grund sind mehrere Corona-Fälle. Die Schulen werden geschlossen, um die Infektionswelle zu durchbrechen. In einem Elternbrief berichtet die Mahnte-Schulleitung von anhaltenden Infektionen an der Grundschule.

Coronavirus-Reihentests für nächste Woche geplant

Am Mittwoch soll eine freiwillige PCR-Reihentestung für Nicht-Infizierte angeboten werden. An der Mahnteschule soll diese laut Schulleiterin Katharina Zymelka um 10 Uhr beginnen. Weitere Informationen werden noch bekannt gegeben.

