Auf der L530 von Pöhlde Richtung Rhumspringe hat eine Pkw-Fahrerin sich bei einem Unfall verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 3. Februar, gegen 20.30 Uhr. Die Frau kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf feuchter Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links auf den Seitenstreifen ab und überschlug sich.

Das Auto blieb auf dem Dach im Graben liegen. Die 48-Jährige wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

pol