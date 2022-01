Wichtelaktion: Herzberger setzen Zeichen für mehr Menschlichkeit

Herzberg. „Wichteln gegen die Einsamkeit“: Zahlreiche Geschenke für einsame Senioren wurden in der Alloheim-Residenz in Herzberg abgegeben.

Die Resonanz auf die Wichtelaktion war groß. Viele Geschenke konnten an einsame Senioren in der Region verteilt werden.

Bereits zum insgesamt zehnten Mal hatten die Alloheim Senioren-Residenzen bundesweit zur Aktion „Wichteln gegen die Einsamkeit“ aufgerufen. Tausende Bürger folgten dem Aufruf und spendeten kleine Wichtelgeschenke an die Einrichtungen mit dem Ziel, diese alleinstehenden Senioren Heiligabend zu übergeben und damit gemeinsam ein Zeichen gegen Einsamkeit im Alter zu setzen. „Die Resonanz auf unsere Wichtelaktion hat uns alle tief beeindruckt“, sagt Astrid Reinsch-Wartmann, Einrichtungsleiterin der Herzberger Seniorenresidenz „Am Sieberdamm“, „so viele liebevoll gepackte Geschenke wurden in unserer Senioren-Residenz abgegeben und haben am Weihnachtsabend alle ihren Empfänger gefunden.“

Während die meisten Menschen Weihnachten gemeinsam mit der Familie oder Freunden verbringen, haben viele Senioren oft gar keine Angehörigen mehr. Sie verbringen somit das Weihnachtsfest einsam und allein. Diese Situation hat sich durch die Coronakrise sogar deutlich verschärft. „Um diesen älteren Menschen trotzdem frohe Weihnachten zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, dass sie eben nicht alleine sind, sondern dass viele Menschen an sie denken, haben wir in diesem Jahr alle Bürger wieder zum ‚Wichteln gegen die Einsamkeit‘ aufgerufen“, so Sozialdienstleitung Sabrina Kather und ergänzt: „Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Geschenke in den Alloheim Senioren-Residenzen zu sammeln, um sie dann am Heiligen Abend an alleinstehende ältere Menschen in der Umgebung selbst oder durch ehrenamtliche Helfer zu verteilen. Hier vor Ort haben wir mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Kontakt aufgenommen. Mit der tatkräftigen Unterstützung der 1. Vorsitzenden Uta Timpe-Bautz konnten wir somit auch vielen Menschen in Herzberg und auch Besuchern der Tafel eine überraschende Freude bereiten.“

Großes Herz bewiesen

Bei der Wichtelaktion hätten die hiesigen Bürger, Unternehmen und Vereine ein wirklich großes Herz bewiesen. Dank der Hilfe und Unterstützung so vieler Menschen konnten die zu Alloheim gehörenden Einrichtungen bundesweit mehreren tausend Senioren viele glückliche Überraschungsbescherungen ermöglichen. „Wir alle hier möchten uns bei jedem einzelnen Spender ganz herzlich für jedes Wichtelgeschenk bedanken“, sagt Astrid Reinsch-Wartmann, „sogar noch am 24. Dezember wurden fantasievolle Basteleien, Gutscheine, Bücher oder andere Aufmerksamkeiten bei uns abgegeben.“ In bester Wichtelmanier wurden diese Pakete dann am Heiligabend durch viele Helfer oder auch ambulante Dienste an einsame Senioren verteilt und fanden dadurch pünktlich ihren Weg zu ihrem Empfänger.

„Nächstenliebe und Menschlichkeit zu zeigen, anonym und ohne viel Aufsehen – das ist nicht alltäglich und schon mehr als eine Besonderheit“, fasst die Einrichtungsleiterin zusammen, „aufgrund des beeindruckenden großen Erfolges der Aktion steht für uns schon jetzt fest: Auch im nächsten Jahr werden wir unser ‚Wichteln gegen die Einsamkeit‘ wieder durchführen!“