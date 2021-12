52 Reisende in der Uckermark

Nach langer coronabedingter Pause ging es für die Mitglieder des SoVD Hattorf in die Uckermark. 52 Reisende waren dabei. Eine Stadtrundfahrt in Berlin gab es schon während der Anreise. Die Reisenden nächtigten im See-Hotel in Templin. Niederfinow, das älteste, noch arbeitendem Schiffshebewerk Deutschlands, die Uckermark und die Schorfheide, das Land der Seen und Wälder, das Schloss Boitzenburg standen unter anderem auf dem Programm. Daisy Gräfin von Arnim, deren Mann, Michael Graf von Arnim, vom Schloß Boitzenburg stammt empfing sogar die Reisenden. Malchow, eine 5-Seenfahrt, Waren, Potsdam und Schloss und Park Sanssouci wurden ebenfalls besichtigt.

