Weihnachtsaktion: Kleine Geschenke für einsame Senioren gesucht

Bereits im zehnten Jahr rufen die Alloheim Senioren-Residenzen zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf. Die im vergangenen Jahr neu eröffnete Senioren-Residenz „Am Sieberdamm“ schließt sich dieser bundesweiten Aktion an. Im Zuge der großen Aktion des Miteinanders können Bürger, Vereine, Unternehmen, Kitas oder Schulen kleine Geschenke in der Einrichtung abgeben, die dann am Weihnachtsabend an einsame oder alleinstehende Senioren in der Region verteilt werden.

Weihnachten, das Fest der Liebe, steht kurz bevor. Doch während die meisten den Heiligen Abend gemeinsam mit der Familie oder Freunden feiern, müssten leider viele ältere Menschen diesen ganz besonderen und besinnlichen Abend und die Festtage in der Einsamkeit verbringen: „Die Zahl der alleinstehenden Senioren wächst von Jahr zu Jahr“, weiß Einrichtungsleiterin Astrid Reinsch-Wartmann, „96 Prozent der Bewohner einer Senioren-Residenz haben keinen Partner und rund 30 Prozent gar keine Angehörigen mehr.“ Dasselbe gilt für ältere Menschen, die allein zuhause wohnen oder ambulant betreut werden.

Um ihnen dennoch ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren und ein Zeichen des Miteinanders zu setzen, rufen die Alloheim-Einrichtungen auch in diesem Jahr zu ihrer großen Bürgeraktion „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf.

Freude bereiten

„Diese Geschenkaktion führen wir in diesem Jahr zum ersten Mal durch“, freut sich Sozialdienstleitung Sabrina Kather. Das Ziel der Wichtelaktion ist es, alleinstehende ältere Menschen Heiligabend zu überraschen und ihnen eine Freude zu bereiten. So kann man ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind und es Menschen gibt, die an sie denken. Deshalb ruft die Alloheim Senioren-Residenz „Am Sieberdamm“ dazu auf, kleine Wichtelgeschenke in der Einrichtung abzugeben.

Die Mitarbeiter der Residenzen, der ambulanten Dienste und viele ehrenamtliche Helfer werden die Geschenke dann am 24. Dezember an die alleinstehenden Senioren in der hiesigen Region verteilen.

Nordischer Brauch

Das Wichteln oder auch Julklapp genannt ist ein nordischer Brauch, bei dem man sich traditionell anonym gegenseitig beschenkt. „Um den materiellen Wert der Wichtelpakete geht es dabei nicht“, sagt die Einrichtungsleiterin, „es zählt, dass die Geschenke von Herzen kommen.“ Es sei egal, ob es sich um einen Gutschein, ein Hörspiel, selbst gebackene Kekse oder etwas Gebasteltes handelt, denn: „Jedes Wichtelgeschenk wird am Heiligen Abend seinen Empfänger finden und für Weihnachtsfreuden sorgen.“

Geschlechtsspezifische Geschenke sollte man am besten mit einem „M“ für männlich, oder „W“ für weiblich markieren. „Jedes Geschenk wird an der richtigen Stelle ankommen“, verspricht Sabrina Kather und sagt weiter: „Weihnachten ist ein Fest der Familie, der Freude und des Miteinanders. Mit unserer Aktion ‚Wichteln gegen die Einsamkeit‘ wollen wir ein Zeichen gegen die zunehmend vereinsamende Gesellschaft setzen und die ältere Generation zugleich wertschätzen. Wir freuen uns über jedes Päckchen, das seinen Weg zu uns in die Einrichtung findet und bedanken uns schon jetzt bei allen Bürgern, die das ermöglichen!“

Persönlich oder auf dem Postweg können die Wichtelpakete ab sofort an die Alloheim Senioren-Residenz „Am Sieberdamm“, Am Sieberdamm 7, 37412 Herzberg am Harz, gehen.