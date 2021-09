Helios Klinik Herzberg/Osterode erhält Auszeichnung

Das Niedersächsische Kultusministerium hat den Ausbildungsgang Pflegefachmann/Pflegefachfrau an der Helios Klinik Herzberg/Osterode in der Kategorie „Pflege“ mit der „Niedersächsischen Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung 2021“ ausgezeichnet. Die Ausbildung in der Klinik und am Helios Bildungszentrum Südniedersachsen sei ein besonders gutes Beispiel für die gelungene Gestaltung der dualen Ausbildung. Die Klinik informierte über die Auszeichnung in einer Pressemitteilung.

Die „Niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung“ wurde in diesem Jahr bereits zum fünften Mal vom Niedersächsischen Kultusministerium vergeben. Die Vergabe erfolgte in den Kategorien Handwerk, Pflege, Industrie und Handel, Land- und Hauswirtschaft. Die Kriterien der Auszeichnung setzen sich zusammen aus der Anzahl der Auszubildenden in den vergangenen drei Jahren, der Kontinuität und dem Erfolg der Ausbildung, dem regionalen und sozialen Engagement, der Anzahl der besetzten Praktikumsplätze in den vergangenen drei Jahren und auch der Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie in der Ausbildung.

Jährlich starten 35 Auszubildende an der Helios Klinik Herzberg/Osterode

Aktuell beginnen laut Klinikgeschäftsführer Johannes Richter jedes Jahr rund 35 Männer und Frauen im April und August die Ausbildung an der Helios Klinik Herzberg/Osterode. Vor zwei Jahren haben wir wurde durch einen weiteren Ausbildungskurs im Frühjahr noch einmal rund zehn zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen. „Insgesamt beschäftigen wir zurzeit 82 Auszubildende in der Klinik. Einen Großteil übernehmen wir nach erfolgreich absolviertem Examen in unserer Klinik.“

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne würdigt besonders das große Engagement der ausgezeichneten Betriebe auch unter Pandemie-Bedingungen: „Mich hat beeindruckt, wie flexibel die Ausbildungsbetriebe im zurückliegenden Ausbildungsjahr mit den Herausforderungen der Pandemie umgegangen sind. Manche haben zum Beispiel ihre Auszubildenden mit Laptops ausgestattet und ihnen damit die Möglichkeit gegeben, trotz pandemiebedingter Schließungen entweder von zu Hause oder auch im Betrieb zu lernen.“ Zugleich würden viele Betriebe sowie Auszubildende berichten, dass die außergewöhnliche Situation ihr Team noch enger zusammengeschweißt hat, so Tonne. „Das belegt: Am wichtigsten für die Attraktivität der Ausbildung ist sicher die Ausgestaltung der Ausbildung vor Ort.“

Theoretische Ausbildung im Helios Bildungszentrum Südniedersachsen

Pflegefachfrauen und -männer pflegen kranke und pflegebedürftige Menschen, führen ärztlich veranlasste Maßnahmen durch, assistieren bei Untersuchungen und Behandlungen und dokumentieren die Pflege- und Patientendaten. Die Ausbildung dauert drei Jahre und ist dual aufgebaut: Mindestens 1.300 Stunden der praktischen Ausbildung erfolgt in der Helios Klinik Herzberg/Osterode. Dazu kommen Pflichteinsätze in ambulanten und langzeitstationären Einrichtungen in der Region. Die theoretische Ausbildung findet im Helios Bildungszentrum Südniedersachsen statt. Die praktischen und theoretischen Phasen wechseln sich dabei ab.