Seltene Wild-Orchidee „Herbstdrehwurz“ blüht bei Scharzfeld

Eine Wild-Orchidee blüht in Scharzfeld, erklärt uns Leser Eberhard Müller. Er hat die Herbstdrehwurz (Spiranthes spiralis) fotografiert, die es in Niedersachsen nur an zwei Orten gibt – bei Scharzfeld und Northeim, erklärt das Mitglied des Arbeitskreises Heimische Orchideen (AHO).

Ihre Blüten sind nur zwei bis drei Millimeter groß. Foto: Eberhard Müller / AHO

„Von nahem betrachtet ist diese kleine Pflanze eine richtige Schönheit. Ihre Blüten sind nur zwei bis drei Millimeter groß. Sie ist sehr konkurrenzschwach und ist darauf angewiesen, dass die Biotope, in denen sie vorkommt, gepflegt werden“, schreibt Müller.

Auf der Roten Liste

Die Orchidee ist auf der Roten Liste in Niedersachsen, also vom Aussterben bedroht. Laut Arbeitskreis benötigt die seltene Wild-Orchidee Wander-Schafhaltung auf Halbmagerrasen.

