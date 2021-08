Herzberg. Alma und Werner Geike feiern am Dienstag in der Seniorenresidenz Stiemerling in Herzberg ihre Eiserne Hochzeit.

In den Nachkriegswirren hat es Alma, geborene Richert, aus dem Warthegau und Werner aus Schlesien in den Südharz verschlagen. Kennengelernt haben sie sich Anfang der 1950er Jahre in Hattorf.

Aus der am 24. August 1956 in Hattorf geschlossenen Ehe sind drei Kinder, fünf Enkelkinder und eine Urenkelin hervorgegangen. Seit 1964 lebt Familie Geike in Herzberg.