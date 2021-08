Lonau: Hochwasserschutz ist ein Thema bei Bürgerversammlung

Die Kandidaten für den Lonauer Ortsrat stehen in diesem Jahr alle auf einer Liste: auf der der SPD, wie die Sozialdemokraten mitteilen. „Keine Konkurrenz also, aber die braucht es auch nicht, um motiviert zu sein.“ Die Liste besteht aus Ortsbürgermeister Thomas Beck, Inge Benderoth, Jörg Franke, Karin Aselmann, Jochen Gerber, Katja Beck und Reiner Borchert.

Aselmann ist dabei ein neues Gesicht: Die gebürtige Österreicherin und Unternehmerin möchte ihre Erfahrungen einbringen. Das sorge für Zuversicht und freudige Gelassenheit, zumindest bei Ortsbürgermeister Beck. An der Lebensqualität wolle die SPD weiterarbeiten, nichts gefallen lassen und immer ein offenes Ohr haben. Schick und gut erreichbar solle Lonau bleiben und werden.

Versammlung ist am Dienstag

„Damit wir die Geschicke in unserem schönen Lonau weiterhin beeinflussen können“, sei es wichtig, dass möglichst viele zur Bürgerversammlung kommen, zu der Thomas Beck am Dienstag, 17. August, um 19 Uhr im Kurpark einlädt. Durch rege Teilnahme solle deutlich werden, „dass die Lonauer geschlossen hinter ihren Ortsvertretern stehen“.

Es geht am Dienstag um Informationen zu aktuellen Themen. „Ist Lonau ausreichend gegen Hochwasser durch Starkregen geschützt, gibt es Handlungsbedarf im Kirchtal und in den Waldflächen oberhalb des Dorfes?“, fragt Beck. „Die jüngsten Ereignisse in Süddeutschland lassen eine neue Qualität der Unwetter erkennen, gibt es Warnsysteme und was kann jeder Einzelne tun?“

Auch gehe es um die „menschenunwürdige“ Obdachlosenunterkunft im Lonauer Dorfgemeinschaftshaus, das das kulturelle Zentrum des Ortes sei. Thema ist zudem das Waldschwimmbad Lonau, wo Unterhaltungsmaßnahmen geplant seien. Ein Ersatz für das Kinderbecken (Spraypark-Spielgerät) solle auch entstehen, so Beck.

Die Toilettenanlage inklusive Spülen-Raum im Kurpark ist ein weiterer Punkt bei der Versammlung. Genauso wie „der ewige Weihnachtsbaum“ (ein Projekt wird vorgestellt) und dass ein Hausmeister für das Dorfgemeinschaftshaus gesucht wird.