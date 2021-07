Doppelversammlung der Herzberger Schützen

Herzberg. Die HSG hielt die Versammlungen für 2019 und 2020 an einem Termin ab. Es gab zahlreiche Ehrungen.

Am vergangenen Samstagnachmittag trafen sich die Mitglieder der Herzberger Schützengesellschaft (HSG Herzberg) zu zwei durch eine längere Pause unterbrochene Jahreshauptversammlungen für die Jahre 2019 und 2020 im Hotel Englischer Hof. Im vergangenen Jahr musste die turnusmäßige Versammlung wegen der Pandemieauflagen mehrfach verschoben werden. Nach den erfolgten Lockerungen entschloss sich der Vorstand, jetzt sowohl die ausgefallenen Versammlungen an einem Termin noch vor den Schulferien durchzuführen. Bei der Durchführung wurde großer Wert auf die Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen gelegt.

Begrüßen konnte der HSG-Vorsitzende Rainer Sause in der gut besuchten Veranstaltung neben den Mitgliedern als Ehrengäste Bürgermeister Lutz Peters und den Präsidenten des Kreisschützenverbandes Südharz, Frank Hammer. Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ehrung verstorbener Mitglieder sagte Lutz Peters in seinem Grußwort für Rat und Verwaltung der Stadt Herzberg, nach dem Ausbruch von „Corona“ und den folgenden restriktiven Auflagen habe man viele Veranstaltungen der HSG vermisst. Die ausgefallenen Vorhaben wie die Schützenfeste könne man nicht nachholen. Soweit möglich könnten aber zukünftige Events intensiver und bewusster gestaltet werden. Die Schützengesellschaft habe in der Stadt Herzberg immer einen wichtigen Stellenwert gehabt, sagte Peters, der den Schützen alles Gute wünschte.

Schützenfest und die Stadtmeisterschaften wurden 2019 gut besucht

In seinem Bericht für das Jahr 2019 zeigte Rainer Sause eine Vielzahl von gut besuchten Veranstaltungen auf. Dazu zählten unter anderem das Schützenfest und die Stadtmeisterschaften sowie die Teilnahme an Vorhaben anderer wie beim „Großen Zapfenstreich“ im Rahmen der Veranstaltungen zum Jubiläum des Tambour Corps Herzberg. Den an Renovierungsarbeiten beteiligten Schützen dankte Sause für deren Engagement.

Kritisch äußerte er sich zu den Verschärfungen des Waffenrechtes. Jeder Gegenstand, mit dem anderen Gewalt angetan würde, sei seiner Auffassung nach eine Waffe, so Sause. Bedauerlich sei es, dass alle Gewalttaten mit Waffen Auswirkungen auf das Schützenwesen hätten. Nach bisherigen Planungen stehen unter anderem bleihaltige Munition und als Lagerort für Waffen der Bereich, wo geschossen wird, zur Debatte.

Keine Beitragserhöhung

Die Einführung des geplanten „Bonusheftes“ soll im Jahr 2022 starten. Eine Beitragserhöhung sei derzeit nicht vorgesehen, sagte Rainer Sause. Ärger bereiteten LKW, die ohne Erlaubnis auf dem Schützenplatz parken sowie Müllabladungen auf dem Platz. Hiergegen werde man energisch vorgehen, so Sause. Abschließend dankte er den zahlreichen Sponsoren, der Stadt Herzberg, allen Helfern und dem Vorstand für die Unterstützung.

Ihren Bericht über das Jahr 2019, aus dem sie Auszüge zitierte, habe sie schon vor über einem Jahr geschrieben, so die die Vereinssport- und Jugendleiterin Helga Bierwirth. Zwar freue sie sich über das Engagement über die Leistungssteigerungen bei den Jungschützen, sie bedauere aber, dass es zu wenig Nachwuchs aus der Jugend gebe, sagte Bierwirth. Man habe wieder viel Spaß bei den Aktionen im Jahr 2019 gehabt, so die Damenleiterin Petra Wawoczny in ihrem Rückblick auf 2019. Die Trainingsabende seien gut besucht gewesen. Bedauerlicherweise mussten die Jubiläumsveranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen der Damenmannschaft verschoben werden. Allen Beteiligten dankte sie für die gute Zusammenarbeit.

Nach dem Bericht des Männersportleiters Wilfried Bischoff, der sich zufrieden mit den gemeinschaftlich erlebten Schießvorhaben äußerte, zeigte Schatzmeisterin Alexandra Burghard im Detail die Kassenlage auf. Im Anschluss an den Bericht von Kassenprüferin Beate Ehrhardt stimmte die Versammlung der Entlastung des Gesamtvorstandes einstimmig zu.

Vorstandswahlen

Als erfreulichsten Tagesordnungspunkt bezeichnete Rainer Sause die anschließenden Ehrungen. In der Folge ehrten Frank Hammer für den Kreisschützenverband (KSV) und Rainer Sause für die HSG und für Landes- und Bundesverbände verdiente Mitglieder. Bei den anstehenden Vorstandswahlen gab es keine Probleme, Positionen nach- oder neu zu besetzen. Es wurden gewählt: Schatzmeisterin: Alexandra Burghard (Vertreter: Christoph Ellendt); Männersportleiter: Wilfried Bischoff; Jugendsportleiterin: Helga Bierwirth (Vertreter: Heide Binnewies, Torge Bakker); Pressewart: Peter Kirschke (Vertreter: Michael Dietrich); Standwart: Wolfgang Bick (Vertreter: Christian Kraaß); Datenschutzbeauftragter: Torge Bakker; Kassenprüferin: Beate Ehrhardt.

Nach einem gemeinsamen Essen mit angemessener Pause begann die Jahreshauptversammlung für 2020 (ein weiterer Bericht folgt).