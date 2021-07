Bürgermeisterwahl SG Hattorf: Henning Kunstin CDU-Kandidat

Der CDU-Samtgemeindeverband kam zu seiner Aufstellungsversammlung zusammen, um die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen am 12. September zu bestimmen. Im Gasthaus Weißes Roß hatten sich die Mitglieder sowie die Bewerber aus den Mitgliedsgemeinden Elbingerode, Hattorf, Hörden und Wulften eingefunden, berichtet die Partei. Die Veranstaltung stieß auch überörtlich auf großes Interesse, denn als Gäste konnte der Vorsitzende und Versammlungsleiter Gerhard Hübner die Kreisrätin und Landratskandidatin Marlies Dornieden, den Bundestagesabgeordneten Roy Kühne, den Landtagsabgeordneten Thomas Ehbrecht sowie den Kreistagsfraktionsvorsitzenden Andreas Körner begrüßen.

Im ersten Teil der Versammlung wurde der Bewerber für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters benannt und durch den Vorstand vorgeschlagen.

Henning Kunstin stellte sich vor

Der Hördener Bürgermeister Henning Kunstin stellte sich der Versammlung vor und skizzierte seinen Antrieb für das Amt zu kandidieren. Er hob hervor, dass der Austausch mit Menschen, eine bürgernahe Kommunalpolitik, lebhafte Sitzungen, kritische und konstruktive Diskussionen, Kreativität zugelassen und gefördert werden müssen. „Hinweise von Bürgern aufnehmen, verarbeiten und Rückmeldung geben“, das ist die Aufgabe der Kommunalpolitik!“, so Kunstin. Weiter „Wir müssen versuchen unsere kleinen Kommunen, alle vier Gemeinden, wieder zu vereinen – die Selbstständigkeit der Gemeinden ist extrem wichtig, aber auch ein gedankliches Miteinander, Gespräche und Austausch untereinander sowie das Entwickeln eines Verständnisses für die anderen Gemeinden stehen im Vordergrund!“

Henning Kunstin wünschte alle Kandidatinnen und Kandidaten viel Spaß und Erfolg und rief zur Unterstützung aller Bewerber auf, vor allem auch für die Landratskandidatin Marlies Dornieden. Unter viel Applaus und Zuspruch wurde Henning Kunstin einstimmig von den Mitgliedern zum Samtgemeindebürgermeisterkandidaten gewählt. Der Vorsitzende Gerhard Hübner sicherte ihm die volle Unterstützung des Samtgemeindeverbandes zu und freut sich auf die kommenden Wochen.

Die CDU-Kandidaten für den Samtgemeinderat und die Gemeinderäte Die Bewerber für den Samtgemeinderat Hattorf:

1. Henning Kunstin, Hörden

2. Karin Wode, Elbingerode

3. Gerhard Hübner, Hattorf

4. Jens Schaper, Wulften

5. Rolf Hosang, Hattorf

6. Reiner Großengießer, Hörden

7. Helmuth Otto, Elbingerode

8. Henning Eulert, Wulften

9. Marc Hensel, Hattorf

10. Natascha Bolle, Hörden

11. Kirsten Ruhnke, Hattorf

12. Karl-Heinz Vierkotten, Wulften

13. Stefan Henkel, Hörden

14. Andrea Schirmer, Hattorf

15. Matthias Wrede, Hattorf

16. Jacqueline Keil, Hörden

17. Gerd Lohrengel, Hattorf

18. Jürgen Gödeke, Elbingerode

19. Karl-Frederick Kirbach, Hörden Gemeinderat Elbingerode:

1. Helmuth Otto

2. Marion Gödeke

3. Sina Plümer

4. Bernd Mühmer

5. Mario Bauer

6. Dominic Wehmeyer

7. Manuel Brakel Gemeinderat Hattorf:

1. Marc Hensel

2. Kirsten Ruhnke

3. Rolf Hosang

4. Andrea Schirmer

5. Matthias Wrede

6. Gerd Lohrengel

7. Gerhard Hübner Gemeinderat Hörden:

1. Henning Kunstin

2. Reiner Gropengießer

3. Stefan Henkel

4. Jacuqeline Keil

5. Karl-Frederik Kirbach

6. Markus Deppe

7. Natascha Bolle Gemeinderat Wulften:

1. Henning Eulert

2. Elvira Schaper

3. Malte Lohrengel

4. Matthias Peters

5. Gerald Brakel

6. Bernd Kalis

7. Karl-Heinz Vierkotten

Marlies Dornieden schloss sich mit einem Grußwort und der Vorstellung ihrer Person an und lobte die politische Basisarbeit der CDU in der Samtgemeinde Hattorf. Sie wird in den kommenden Wochen ihre Vorstellungstour fortsetzen und am 16. Juli nachmittags in Hattorf sein, um sich den Bürgerinnen und Bürgern persönlich vorzustellen, kündigte sie an. Die Listen für den Samtgemeinderat und die vier Mitgliedsgemeinden seien mit engagierten, sowohl erfahrenen als auch jungen Bewerberinnen und Bewerbern einvernehmlich aufgestellt worden, stellte Marlies Dornieden fest. „Gemeinsam mit Dr. Roy Kühne, Thomas Ehbrecht und Andreas Körner werden wir alles daransetzen, dass Henning Kunstin und die CDU in der Samtgemeinde Hattorf die Mehrheit bekommen und die CDU im Bund und in den Kommunen in Niedersachsen die stärkste Partei bleibt“.

Wahllisten einstimmig bestätigt

Im zweiten Teil der Versammlung wurden die Wahllisten der CDU-Bewerberinnen und -Bewerbern durch die Fraktionsvorsitzenden in den Gemeinden und der Samtgemeinde vorgestellt. Alle Vorschlagslisten wurden einstimmig von der Versammlung bestätigt und mit viel positivem Beifall bekundet. „Es ist ein breites und starkes Angebot, dass wir den Wählern in der Samtgemeinde bieten!“, zeigte sich Gerhard Hübner motiviert und optimistisch.

Nach den Aufstellungsbeschlüssen gab es noch eine besondere Ehrung für Rolf Schäfer, der seit 40 Jahren Mitglied in der CDU ist und die Glückwünsche der Gäste entgegennahm. Zum Ende der Versammlung nahmen die Gäste die Gelegenheit an Grußworte an die Teilnehmer zu richten. Roy Kühne, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 52 freute sich, so viele ehrenamtliche und engagierte Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen zu können und wünscht sich auch für die Bundestagswahl am 26. September möglichst viel positive Energie statt Politikverdrossenheit.

Landtagsabgeordneter Thomas Ehbrecht berichtete aus der guten und konstruktiven Regierungsarbeit aus dem Landtag in Hannover. Die CDU habe mit viel Engagement einiges in Niedersachsen erreichen können und das gilt es fortzusetzen in den Kommunen. Er ist im Landkreis Göttingen im Kommunalwahlkampf komplett eingebunden und sicherte ebenfalls allen Kandidaten die Unterstützung zu und erwartet bei so vielen motivierten Bewerbern positive Ergebnisse. CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzender Andreas Körner, der in der Samtgemeinde vielen gut bekannt ist, freute sich über die Benennung von Henning Kunstin zum Kandidaten für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters: „Das ist eine sehr gute und richtige Entscheidung für die Zukunft der Samtgemeinde!“, teilte er der Versammlung mit und beglückwünschte alle Kandidaten zu ihrer Aufstellung auf allen Wahlvorschlagslisten. In seinem Grußwort hob er zusätzlich hervor, wie wichtig es sei, als Kommunalpolitiker verlässlich und glaubwürdig zu sein. Zum Abschluss ging der CDU-Samtgemeindeverbandsvorsitzende Gerhard Hübner noch auf die zukünftigen kommunalpolitischen Herausforderungen ein und appellierte an alle Anwesenden, die gute und sachliche Arbeit zusammen fortzuführen.