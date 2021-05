Test-Mobil bietet Corona-Schnelltests in Herzberg und Osterode

Zusammen mit dem Verein Mekom Regionalmanagement Osterode hat die Firma Jungfer Druckerei und Verlag ein Test-Mobil für Herzberg und Osterode organisiert. Im Test-Mobil können sich Bürgerinnen und Bürger ab kommender Woche montags bis freitags kostenlos auf das Coronavirustesten lassen. Das Testmobil wird ab Montag, 10. Mai, immer montags jeweils von 7 bis 16 Uhr in der Aue von Herzberg im Wendehammer der Gutenbergstraße stehen.

Kostenlose Bürgertests: Corona-Test-Mobil steuert auch Osterode an

An den weiteren Werktagen ist es im Wechsel in verschiedenen Ortsteilen von Osterode aufgestellt. Dienstags werden die Tests in der Zeit von 7 bis 16 Uhr in Lerbach in der Friedrich-Ebert-Straße angeboten. Ebenfalls jeweils von 7 bis 16 Uhr können Bürger sich mittwochs in Lasfelde im Rolandsweg testen lassen und donnerstags in Katzenstein. Hier wird das Mobil in der Straße An der Unteren Söse von 7 bis 15 Uhr Station machen. Freitags gibt es verkürzte Testzeiten von 7 bis 14 Uhr. Dann ist das Corona-Test-Mobil in der Petershütter Allee/Lasfelder Straße in Lasfelde zu finden.

Seit 8. März hat jeder Bürger Anspruch auf einen PoC-Antigen-Schnelltest (PoC=Point-of-care) pro Woche, der nur durch geschultes Personal erfolgen dürfe, ohne dass dafür ein Labor beauftragt werden muss. kic