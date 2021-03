Der Familienentlastende Dienst: Gewinn für Kinder und ihre Eltern

Der Lockdown und die Kontaktbeschränkungen machen uns allen zu schaffen: Gewohnte und geliebte Freizeit-Beschäftigungen fallen weg, Begegnungen mit Freunde und Bekannten sind nur selten möglich, der Alltag wird mitunter sehr monoton. Uns fällt die Bude auf den Kopf.

Ich glaube aber, dass Erwachsenen sich doch noch besser in so einer schwierigen Situation zurecht finden und es schaffen, durchzuhalten. Für Kinder und Jugendliche sind die Zumutungen ungleich schwerer zu ertragen: Sie wollen Gleichaltrige treffen, sie brauchen Bewegung und Langeweile kann für sie schnell zur Folter werden. Und Eltern sind dann irgendwann mit ihrem Latein am Ende.

Noch mal viel komplizierter stelle ich mir Lage für Familien vor, in denen ein Kind mit einem Handicap lebt. Diese Kinder sind oft ohnehin schon stark eingeschränkt in ihren Entfaltungsmöglichkeiten. Wenn es sich um eine geistige Einschränkung handelt oder eine psychische Störung dann kommt hinzu, dass sie zum einen die aktuellen Umständen mit der Corona-Pandemie und dem Lockdown vielleicht überhaupt nicht verstehen können. Zum anderen ist für diese Kinder oft ein genau geregelter Tagesablauf wichtig, Routinen, die ihnen Halt und Orientierung geben. Das alles bricht jetzt im Lockdown weg – Gewohnheiten, Rituale, Treffen mit wichtigen Bezugspersonen – und verunsichert die Kinder.

Da ist es gut, dass der FeD, der diesen Familien eine wertvolle Unterstützung bietet, zumindest eine Basis an Angeboten wie der Einzelbetreuung aufrecht erhalten kann. Aber auch diese Unterstützung steht und fällt mit dem Engagement von freiwilligen Helfern. Also: Wer Zeit hat und sich vorstellen kann, beim FeD mitzumachen, sollte sich unbedingt melden. Ich glaube, dass die Helfer auch selbst dabei profitieren und positive Erfahrungen im Umgang mit besonderen Kindern machen können.