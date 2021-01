23-Jährige kommt auf glatter Fahrbahn ins Schleudern

Herzberg. Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Landesstraße 530 bei Pöhlde ereignet.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Landesstraße 530 bei Pöhlde ereignet. Das berichtet die Polizei. Eine 23-Jährige fuhr demnach mit ihrem Wagen aus Rhumspringe kommend in Richtung Pöhlde. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schneebedeckter Fahrbahn, so die Polizei, kam sie ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß sie mit den entgegenkommenden Pkw eines 63-Jährigen aus Hattorf zusammen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschanden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. pol