In Zeiten von Corona: Selbstdisziplin wird groß geschrieben

Herzberg In der Oberschule Herzberg nehmen die Schülerinnen und Schüler die Herausforderung des Lernens in der Pandemie gut an.

Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen haben es unter der Corona-Pandemie nicht leicht. Im Wechsel zwischen „home schooling“ und Präsenzunterricht müssen sie sich ihren Weg suchen. Dabei dürfen sie schon aus Eigeninteresse Ge- und Verbote unter der Pandemie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hierzu gehört ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Besonders betroffen davon sind die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen. Bei der Oberschule Herzberg (OBS) sind das die Jahrgänge 10 Haupt- und Realschule sowie der Jahrgang 9a Hauptschule.

Bei den Schülerinnen und Schülern dieser Klassen stehen die Überlegungen an, ob es Ende des Schuljahres schulisch weitergehen oder eine berufliche Ausbildung angetreten werden soll. Die fällige Entscheidung, die schon immer nicht leichtfiel, ist unter den derzeitigen Gegebenheiten noch schwerer geworden. Trotz der Corona-Pandemie gibt es in der Schule viel Wohlwollen, weil es im schulischen Alltag nur gelegentlich mal eine Ermahnung, aber keine Ausschlüsse bisher gab, so Schulleiter Thomas Hanselmann.

Wie auch die Lehrerinnen und Lehrer der OBS freut sich Hanselmann über ein hohes Maß von Selbstdisziplin, das die Schüler bisher gezeigt hätten. Diese sei auch ein Stück Weg zu einer altersgemäßen Reife. Hatte die Schule Eltern und Jugendlichen zum Beginn der Weihnachtsferien als Ausblick auf den Start im Jahr 2021 einen Wechselunterricht für alle Klassen in Aussicht gestellt, so hat sich das Blatt zum Ende der Ferien gewendet: Während die Klassen 5 bis 9 sich im Homeschooling befinden, nehmen die Abschlussklassen am Präsenzunterricht in der Schule teil. Da viele Klassenräume leer stehen, könne man die Abschlussklassen jeden Tag getrennt in verschiedenen Räumen unterbringen, sagte Thomas Hanselmann.

Gestaffelt angesetzte Pausen tragen zum Einhalten der geforderten Abstände bei. Dabei ist das Pausenbrot mit Getränk in der frischen Luft – auf vergrößertem Abstand auch mal zum Durchatmen ohne Maske – erholsam. Die Pausenaufsichten hätten keinen Grund einzuschreiten, sagt der Schulleiter.

Man habe erfahren, dass die älteren Schülerinnen und Schüler auch aus Gründen sozialer Kontakte im Präsenzbereich bleiben wollen. Ihnen ist gleichzeitig klar, dass sie bei Verstößen gegen die „Spielregeln“ die Folgen selbst „ausbaden müssen“, sagte Hanselmann.

Sofern wieder erlaubt, kann der Sportunterricht in der kleinen Sporthalle am Landgraben stattfinden. Da die große Sporthalle abseits vom reinen Schulbetrieb liegt, gebe es keine Berührungen mit der geplanten Durchführung der Corona-Impfaktion.

Weil die Fachklassen die Werkräume im Gebäude der großen Halle nicht nutzen können, hätten die Schulträger Landkreis und Stadt Herzberg vereinbart, dass der Werkunterricht in Absprache mit den Grundschulen Mahnte und Nicolai in deren Räumlichkeiten durchgeführt werden könne. Dabei habe die Einhaltung des Hygienekonzeptes eine hohe Priorität, erklätz Thomas Hanselmann.

In seinem Ausblick auf die weiteren Abläufe wies er auf die derzeitigen Planungen hin. Danach verbleiben die Abschlussklassen bis zum 31. Januar 2021 im Präsenzunterricht. In dieser Zeit sollen sie in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch „fit“ gemacht werden. Für den Fall, dass der Lockdown verlängert werden sollte, wurde bereits ein „Plan B“ erarbeitet, wonach weitere Präsenzphasen und Distanzphasen eingeplant werden. Dazu wird die erforderliche Technikausstattung und das Equipment derzeit vorbereitet und nachgeordert. Trotz vieler Einschränkungen würden alle Abschlussklassen zu einem geordneten Abschluss geführt werden, sagte Thomas Hanselmann zu.