Corona-Impfkampagne im Kreis Göttingen beginnt am Dienstag

Hattorf Gestartet wird mit mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen, als erstes in Hattorf und Wollbrandshausen.

Am Dienstag beginnt im Landkreis Göttingen die Impfkampagne gegen das Coronavirus: Gestartet wird mit mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen, zunächst in der Stiemerling Senioren-Residenz Hattorf und dem Pflegeheim Haus Drei Linden in Wollbrandshausen. Anschließend werden in weiteren Einrichtungen Impfungen angeboten. Das teilt Ulrich Lottmann, Sprecher der Kreisverwaltung mit. „Wir gehen derzeit davon aus, bis Ende kommender Woche 2.000 Impfdosen verimpfen zu können. Danach sollen die weiteren Alten- und Pflegeheime im Landkreis von mobilen Teams versorgt werden.“ Es gibt laut Lottmann 55 Einrichtungen im Kreisgebiet - ohne Stadt Göttingen.

Am Samstagmorgen war eine erste Lieferung Impfstoff ins Impfzentrum nach Herzberg geliefert worden, aus Sicherheitsgründen begleitet von der Polizei. Dabei sei es aber zu keinen Störungen gekommen, teilte die Polizei Osterode mit. Die Beamten gewährleisten einen reibungslosen Ablauf der Impfstofflieferungen.

Impfungen für medizinisches Personal werden vorbereitet

Parallel zur Impfung in den Pflegeheimen werden Impfungen für medizinisches Personal in den Notaufnahmen und auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Hann. Münden, Duderstadt und Herzberg sowie für Beschäftigte von Rettungsdiensten und Pflegediensten vorbereitet, berichtet Lottmann: „Sie gehören zu den Gruppen, denen laut Bundesverordnung zuerst der Zugang zu Impfungen gewährt werden soll.“

Wann in den zentralen Impfzentren des Landkreises in Herzberg und Göttingen mit den Impfungen begonnen werden kann, stehe noch nicht fest. Die Terminvergabe erfolge durch das Land Niedersachsen.

Termine hängen von Verfügbarkeit des Impfstoffs ab

Der Landkreis Göttingen betreibt zwei Impfzentren zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Standorte sind Herzberg die Sporthalle der OBS in der Heidestraße und in Göttingen die Sporthalle der BBS II in der Godehardstraße (wir berichteten). Zeitpunkt und Umfang der möglichen Impfungen hängen von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab.

Der Bund hat per Rechtsverordnung eine Reihenfolge für die Impfungen festgelegt. Um schwere Covid-19-Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern, werden die Impfungen zunächst Personen über 80 Jahren, Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen sowie Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko angeboten. Es folgen in Abstufungen weitere Personengruppen. Sobald Terminvereinbarungen für Impfungen möglich sind, wird es öffentliche Aufrufe dazu geben.

Landkreis-Webseite mit weiteren Informationen

Der Landkreis hat begonnen, eine Webseite mit Informationen zu den Impfzentren aufzubauen. „Hier gibt es auch Verlinkungen zu weiterführenden Informationen. Die Webseite wird schrittweise in den nächsten Tagen und Wochen ausgebaut“, kündigt Lottmann an.

In dieser hoch dynamischen Situation gibt es viele offene Fragen. Sie werden dort beantwortet, wenn gesicherte Informationen vorliegen. Diese sogenannten FAQs (frequently asked questions = häufig gestellte Fragen) werden fortlaufend aktualisiert. Wiederholtes Aufrufen dieser Seite wird empfohlen.

Für Auskünfte steht zudem die Hotline des Landes Niedersachsen unter Telefon 0800/9988665 zur Verfügung. Informationen zu Covid-19-Impfungen werden auch auf den jeweiligen Webseiten des Landes Niedersachsen, des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts angeboten.