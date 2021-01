Grußwort von Bürgermeister Lutz Peters zum Jahreswechsel

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Herzberg, Lonau, Scharzfeld, Sieber und Pöhlde!

Ein beunruhigendes, herausforderndes Jahr liegt fast hinter uns. Auf einige Veränderungen blicke ich gerne zurück: Die Verlegung der Bushaltestelle in der Osteroder Straße, das neue Pflegeheim am Sieberdamm, die Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses Lonau, die Fertigstellung der Großpumpstation Aue, der Baubeginn des Kindergartens an der OBS im Denkmalsweg und der Fortgang der Sanierungsarbeiten des Landes am Welfenschloss, um nur einige zu nennen.

Kummer machte die Corona-Pandemie mit außerordentlich vielen Betroffenen und Todesfällen, besonders in der Anfangsphase ab Mitte März des Jahres. In die Sorgen mischte sich Hoffnung zur Jahresmitte, die zurzeit aber wieder von schlechter Entwicklung der Fallzahlen überschattet wird. Zuversicht habe ich dennoch, weil fast alle von Ihnen, von jung bis alt, die bisherigen Einschränkungen mit Geduld und Verstand gemeistert haben. All denen, die über die Feier- und Ruhetage ihre Arbeit oder Bereitschaftsdienste verrichten, danke ich an dieser Stelle. Uns allen aber lege ich gleichzeitig ans Herz, Dienstleistenden nicht nur in besonderen Situationen wie unter Corona oder zum Jahresende Respekt zu zollen, sondern ganzjährig im hoffentlich bald wieder „normalen“ Alltag.

Ohne relativieren zu wollen, nehme ich mir Schilderungen entbehrungsreicher Jahre zum Vorbild, wenn mir die Situation besonders schwierig erscheint. Und dann bin ich dankbar, dass es sich jetzt bestätigt, in unserer ländlich geprägten Region gut leben, aufwachsen und alt werden zu können. Ich bin dankbar, in einem geregelten und sozialen Staat leben zu dürfen, und habe die Überzeugung, dass wir alle gemeinsam die Pandemie überstehen. Und ich hoffe, dass unsere ethischen Grundsätze in den Diskussionen nicht zu stark leiden und wir alle weiterhin eine gemeinsame Basis haben. Vielleicht nutzen Sie die bevorstehenden Tage zur Besinnung und Erinnerung. Ich wünsche Ihnen, stellvertretend auch für den Rat und die Verwaltung der Stadt Herzberg am Harz, Glück, Geduld, Gesundheit und Zuversicht zum Jahreswechsel. Dazu vielleicht auch etwas Vorfreude auf „normale“ Verhältnisse, die im Lauf des Jahres 2021 einkehren mögen.

Glückauf!

Lutz Peters, Bürgermeister