Blutspenden im Jahr 2021 trotz Corona

Herzberg am Harz Der DRK-Ortsverein Herzberg hat seine Termine geplant

Wegen der Kontaktsperre gibt es beim DRK-Ortsverein seit der Jahreshauptversammlung wenig Neues, so die 1.Vorsitzende Uta Timpe-Bautz. Allseits bedauert wurden die Absagen von Veranstaltungen in den vergangenen Wochen. Besonders den Senior/innen fehlte unter anderem ihre traditionelle Weihnachtsfeier, die seit Jahren immer in der Adventszeit stattfindet.

Als erster Schritt wurden in den letzten Tagen nach Absprache mit dem DRK-Blutspendedienst und der Oberschule Herzberg als Hausherr des Blutabnahmebereichs die Blutspendetermine für 2021 festgelegt. Sie gelten bis auf weiteres unter Vorbehalt der Entwicklung der Pandemie. Geplant als Termine für die Blutspende sind: 15. Februar, 3. Mai, 19. Juli und 4. Oktober.

Mindestens der Termin im Februar wird wieder wie in diesem Jahr unter Corona-Hygienebedingungen (Temperaturmessung und AHA-Hygienemaßnahmen) stattfinden.

Da der 15. Februar der Rosenmontag ist, der vermutlich nicht als solcher stattfinden wird, stellt der DRK-Ortsverein Herzberg die Blutspendeaktion unter das Motto „Rosenmontag fällt aus – Blutspende findet statt!“. Geplant ist auch wieder das „Lunchpaket der besonderen Art“ für die Spenderinnen und Spender.