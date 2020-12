Viele Menschen vermissen die Blasmusik aus Lonau und Sieber

Ein Neujahrskonzert spielte die Original Südharzer Blaskapelle Lonau für den Sozialverband und die Stadt Herzberg im Januar in diesem Jahr.

Herzberg am Harz Südharzer Blaskapellen hoffen auf Ende der Corona-Pandemie.

Sowohl das Blasorchester Sieber als auch die Original Südharzer Blaskapelle Lonau sind wegen ihrer zünftigen Blasmusik nicht nur in der Region, sondern auch teilweise weit darüber hinaus seit vielen Jahren beliebt. Gab es auch hin und wieder personelle Probleme, so half man sich gegenseitig mit Musikern aus. Um die Bläserinnen und Bläser beim Musizieren auf heimischem Boden erleben zu können, musste man oft schon weit vor der Anfangszeit vor Ort sein, um einen Platz zu erhaschen – und wenn es nur auf einer Fensterbank im Dorfgemeinschaftshaus von Lonau oder unmittelbar vor der Bühne im Haus des Gastes in Sieber war.

Für viele Fans war die Teilnahme an Veranstaltungen ein Muss, das schon zu Jahresbeginn einen besonderen Platz in den Terminkalendern fand. Noch beim Jahresabschlusskonzert der Blaskapelle Lonau im Dezember 2019 im DGH von Lonau freute man sich schon auf das Neujahrskonzert Anfang Januar 2020 für den SoVD Herzberg und die Stadt Herzberg. In Sieber war man Anfang Januar 2020 beim Neujahrskonzert im Haus des Gastes auch noch guter Dinge für das Jahr 2020. Dann folgten die Corona-Pandemie und der erste Lockdown.

Im Sommer nahmen die Sieberaner Musikerinnen und Musiker den Probenbetrieb wieder auf. Wegen der Hygieneanforderungen traf man sich unter freiem Himmel. Der Schützenverein Sieber stellte dafür das Schützengelände um den Schießstand zur Verfügung. Es gab mehrere öffentliche Proben auf dem Schützenplatz als kleinen Trost für die ausgefallenen Konzerte, sagt Pressesprecher Christian Person. Ab Mitte September war es dann möglich, im Haus des Gastes in Sieber zu proben. Der reguläre Probenraum im Jugendheim Sieber hatte sich als zu klein für das Orchester erwiesen, um die Hygienebestimmungen einhalten zu können. Die Stadt Herzberg hatte das Haus des Gastes kostenlos zur Verfügung gestellt, was den Probenbetrieb vereinfachte. Trotz der besonderen Situation machte das Proben viel Spaß und förderte den Zusammenhalt untereinander. Der Probenbetrieb wurde bis zum Beginn des „Lockdown Light“ aufrechterhalten.

Vor einigen Tagen fand die erste virtuelle Weihnachtsfeier des Blasorchesters statt. Trotz der geforderten Abstände verspürte man Nähe und kurzweilige Zeit, obwohl man nur digital zusammen war.

Anfang Januar 2020 war man in der Original Südharzer Blaskapelle Lonau noch guter Dinge. Sowohl das Neujahrskonzert für den SoVD Herzberg und der Stadt Herzberg als auch das Konzert in Bad Lauterberg waren wieder sehr erfolgreich. Wie immer war der Terminkalender für das Jahr 2020 gut gefüllt. Dann machte die Corona-Pandemie ab März einen dicken Strich durch alle Vorhaben. Der Konzertbetrieb kam zum Erliegen. Nach dem ersten Lock Down fanden die Proben bei gutem Wetter unter strikter Einhaltung der Hygienebestimmungen zunächst im Freien und später im renovierten Dorfgemeinschaftshaus statt. Dabei stellte man fest, dass die Musikerinnen und Musiker zu Hause auf sich gestellt allein weiter geübt hatten.

Seit Anfang November ruhen die gemeinsamen Proben gänzlich. Das Prinzip Hoffnung habe alle Mitglieder der Blaskapelle „bei der Stange gehalten“, sagte der 1.Vorsitzende Ronald Specht. Planungen für das Jahr 2021 gibt es schon. Ob sie realisiert werden können, hängt dann vom aktuellen Status der Pandemie ab. Was die Fans der Blaskapelle sicherlich freuen wird: Für April ist eine Wiederauflage des beliebten Konzertes „Frühling auf Böhmisch“ geplant.

Im 2. Halbjahr 2021 sollen unter anderem Registerworkshops angeboten werden. Was weiterhin stattfindet, sind Proben von Kapellmeister Walter Ziegler mit einzelnen Solisten, um in Übung zu bleiben.