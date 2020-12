Neue Trikots für Tischtennisspieler

Schon seit längerem war im Vorstand des Tisch-Tennis-Club Herzberg der Wunsch präsent, alle Aktiven zum Jubiläum im Jahr 2021 mit einheitlichen Trikots auszustatten. Mit diesem Wunsch stieß der 1. Vorsitzende Michael Recht (rechts im Bild) bei der LVM Versicherung in Person von Stefan Grischke auf offene Ohren. In Rekordzeit wurden die neuen Outfits für die Erwachsenen umgesetzt, so dass die Mannschaften bislang ausgetragenen Spiele schon mit dem Logo des neuen Sponsors überaus erfolgreich bestreiten konnten. Mit einem kleinen Präsent bedankte sich M. Recht bei H. Grischke bei der leider etwas „einsamen“ Übergabe in der Nicolaihalle.

