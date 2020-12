Natur erhalten: FFH-Gebiet soll unter nationales Recht fallen

Den Verordnungen zu den Naturschutzgebieten „Rhumeaue, Ellerniederung, Schmalau und Thiershäuser Teiche“ sowie „Siebertal“ im FFH-Gebiet 134 haben die Mitglieder des Umweltausschusses des Landkreises Göttingen mehrheitlich beziehungsweise einstimmig zugestimmt. Ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion fand dabei keine Mehrheit.

Die CDU-Fraktion hatte den Antrag gestellt, im Bereich der Thiershäuser Teiche die Flächen „Großer Teich, Kreßteiche, Alter Kirchhor und Große Wiese“ aus dem Verordnungsentwurf zu streichen. „Die Flächen befinden sich im Privatbesitz der Familie Bleckert“, erläuterte Werner Wille (CDU). Die Familie habe ihren Hof in einen Ferienhof umgewandelt.

„Die aktuelle Nutzung durch Familie Bleckert sollte honoriert werden“, forderte Werner. Die Gäste dürften nach der neuen Verordnung nicht mehr auf den hofeigenen Grünflächen reiten, sondern nur noch auf Wegen. Er plädiere dafür, Anreize zu schaffen, statt Zwang auszuüben.

Geringe Möglichkeiten

Die Möglichkeiten seien gering, erläuterte Hermann Schütte, Leiter des Fachbereichs Umwelt beim Landkreis Göttingen. Es seien FFH-Gebiete. Durch die Einrichtung der Naturschutzgebiete werde es von europäischem in nationales Recht umgesetzt. Man könne in den Randbereichen die Grenzen anpassen, mehr nicht.

„Wir haben ein Problem, wenn wir großflächig etwas herausnehmen. Deshalb haben wir nur geringe Grenzanpassungen vorgenommen“, so Schütte. Bärbel Diebel-Geries (SPD) erklärte, dass sie mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und mit der Familie Bleckert gesprochen habe. „Wir von der Mehrheitsgruppe wollen, dass die Bewirtschaftung weitergeführt wird“, sagte sie. Die von der CDU geforderte Änderung würde für Familie Bleckert keine Veränderung bringen, denn das Gebiet bleibe FFH-Gebiet.

Die Gewässerunterhaltung sei freigestellt, erklärte Schütte. Auch das Befahren der Teiche sei möglich, ebenso die Fischereinutzung. Er betonte, „wenn wir die Fläche nicht unter Schutz stellen, schwebt das FFH-Gebiet wie ein Damoklesschwert über uns“.

Gemeinwohlinteresse

Raymond Rordorf (Grüne) sagte, dass es um ein Gemeinwohlinteresse gehe, die Erhaltung von Natur- und Landschaft. Und das Gemeinwohl stehe auch mal über individuellen Interessen.

Am Ende wurde der Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt und der Verordnung in der vorgeschlagenen Version zugestimmt. Einstimmig fiel das Votum für die Verordnung zum Naturschutzgebiet „Siebertal“ aus. Hier hatte Karin Wode (CDU) zu bedenken gegeben, dass landwirtschaftliche Betriebe von der Nutzung in einem Teil des Gebietes abhängig seien, aber keine Förderung mehr möglich sei, wenn es ein Naturschutzgebiet werde. Eine Verordnung könne aber auch nicht nach Förderlandschaften erstellt werden, sagte Kreisrätin Christel Wemheuer (Grüne). Und vor allem würden sich die Fördermöglichkeiten im Lauf der Jahre auch immer wieder ändern.

FFH-Gebiete sind europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden und dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Lebensraumtypen (Habitaten) dienen, die in mehreren Anhängen zur FFH-Richtlinie aufgelistet sind.