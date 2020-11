Drei Projekte: SG Hattorf bekommt 1,5 Mio. Euro Fördergeld

Wulften. Für den Anbau am Feuerwehrhaus in Wulften gibt das Land 370.000 Euro, für das dortige Schützenhaus gibt es eine Förderung in Höhe von 500.000 Euro. Gefördert wird auch die Turnhalle in Elbingerode.

Für den geplanten Anbau am Feuerwehrhaus in Wulften hat die Samtgemeinde Hattorf kürzlich eine Bedarfszuweisungen vom Land Niedersachsen in Höhe von 370.000 Euro bekommen. Notwendig ist dieser Anbau vor allem aufgrund der viel zu engen Platzverhältnisse im Bereich der Fahrzeughalle, denn neue Fahrzeuge fallen heute deutlich größer aus. Ein neues Tanklöschfahrzeug soll im kommenden Jahr angeschafft werden.

Nach Informationen unserer Zeitung hat die Gemeinde Wulften vor einigen Tagen auch die Zusage einer Förderung für die Sanierung des Wulftener Schützenhauses in Höhe von 500.000 Euro erhalten, dies wurde aber bislang nicht öffentlich bekannt gegeben. Zusammen gerechnet mit den 593.000 Euro, die die Gemeinde Elbingerode vom Land für die Sanierung der Turnhalle und den Anbau eines Gymnastikraums erhält (wir berichteten) , hat die Samtgemeinde in den vergangenen drei Wochen Zusagen für Fördermittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro erhalten. Darüber zeigte sich Kämmerer Arnd Barke im Gespräch mit unserer Zeitung hocherfreut: „Irre, was wir da eingeworben haben.“

Das Schützenhaus in Wulften. Foto: Martin Baumgartner / HK Nun stehe man tatsächlich vor der Herausforderung, die Projekte innerhalb der gesetzten Fristen umzusetzen, was bei Bauvorhaben mitunter nicht einfach sei, sagt Barke. Die Fördermittel sind nämlich im Landeshaushalt eingestellt und stehen nicht für einen beliebigen Zeitraum zur Verfügung. Bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben an Baufirmen kann es erfahrungsgemäß zu Verzögerungen kommen. Die Turnhalle in Elbingerode müsse beispielsweise bis Ende 2022 fertiggestellt sein. Doch bislang gebe es noch gar keine genaue Planung, nur eine eigenen Kostenschätzung. Nun muss die Baugenehmigung beantragt werden und die Ausschreibung erfolgen. Wie lange die Gemeinde Wulften für den Anbau am Feuerwehrhaus Zeit hat, sei noch nicht bekannt. Die Arbeiten am Schützenhaus sollen „zügig“ umgesetzt werden, sagt der Kämmerer. Die Fördermittel dafür kommen aus dem Dorferneuerungsprogramm. Auch wenn das Land die Vorhaben finanziell unterstützt, müssen die Kommunen ihren jeweiligen Eigenanteil aufbringen. Die geschätzten Gesamtkosten für die Komplettsanierung des Schützenhauses belaufen sich auf 1,4 Millionen Euro. Beim Feuerwehrhaus gehe man von einer Förderquote von 50 Prozent aus, sagt Barke. Förderung von 90 Prozent Die Turnhalle in Elbingerode. Foto: HK-Archiv Am günstigsten kommt Elbingerode weg: Die Sanierung der Turnhalle wird mit 90 Prozent gefördert. „Für Elbingerode ist das ein echter Segen.“ Doch auch so verbleibt ein Eigenanteil von mehr als 60.000 Euro – ein stattlicher Betrag für die finanzschwache Gemeinde. „Es ist nicht einfach, das zu stemmen“, sagt der Kämmerer, zumal der Haushalt genehmigungspflichtig sein dürfte, da eine Kreditaufnahme erforderlich wird. Barke rechnet aber nicht mit Einwänden der Kommunalaufsicht gegen die Turnhallensanierung. „Wir bekommen das Fördergeld für wichtige Objekte und können die Einrichtungen dauerhaft sicher.“ Die Turnhalle sei 1993 eröffnet worden und seitdem wurde „im Grunde nichts daran gemacht“. Das gleiche gelte für das Wulftener Schützenhaus, wo laut Barke „immer nur das Notwendigste“ gemacht wurde. Die geplanten Sanierungsarbeiten dort waren 2019 auf Eis gelegt worden, weil die eingeplante Fördersumme nicht zur Verfügung stand und die Gemeinde Wulften den notwendigen Millionen-Betrag nicht selbst stemmen konnte. Bei der Sanierung soll die Nutzbarkeit der Räume durch Unterteilungen verbessert werden, erläutert Barke. Das Gebäude soll künftig wieder ein Mittelpunkt für die Dorfgemeinschaft sein. Barke hat keine Zweifel, dass alle drei Vorhaben finanziell machbar sind. Brandschutz sei eine Pflichtaufgabe, „da müssen wir ran“, sagt er. Auch in Hannover wisse man, dass in diesem Bereich ein Investitionsstau bestehe, insbesondere bei den Feuerwehrhäusern. Auch weitere Fahrzeuge stehen noch auf der Investitionsliste. „Feuerwehr ist sehr wichtig, aber auch ein Kraftakt. Wir werden bestimmt nächstes Jahr wieder Förderanträge stellen.“