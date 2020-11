Fleischereien und Tankstellen Spitze bei Bonus-Card-Transaktionen

Von den relativ wenigen Geschäften in der Herzberger Innenstadt und in der näheren Umgebung gehören rund 30 dem Verein für Wirtschaft und Handel (VWH) an. Während die Interessengemeinschaft der Einzelhändler bis zum Ausbruch der Pandemie in der Vergangenheit regelmäßig Veranstaltungen mit hohen Teilnehmerzahlen anbot, ist es seit Ausbruch des Corona-Virus um solche Events still geworden.

Wie es derzeit um die einzelnen Mitgliedsfirmen bestellt ist, erfährt der Vorsitzende des VWH, Hans-Joachim Bergmann, bei gelegentlichen Telefonaten und kurzen Besuchen. Als stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Bonus Card Herzberg“ (wir berichteten) bekommt er aussagekräftige Informationen bei der monatlichen Auswertung der jeweils etwa 10.000 Transaktionen (Einkäufe bei Mitgliedsfirmen mit Vorlage der Bonuscard), die er registriert. „Die Zahl der Transaktionen liegt bei den 18 Akzeptanzunternehmen mit rund 10.000 im Monat im mehrjährigen Mittel“, so Bergmann. An der Spitze liegen zahlenmäßig die beiden Fleischereien und die beiden Tankstellen, die dem Verein Bonus Card angehören. Dafür hätten andere Unternehmen weniger, aber höhere Transaktionen, so Bergmann. Außerdem käme es auch häufig vor, dass Inhaber der Herzberger Bonus Card diese beim Einkauf in einer Akzeptanzstelle nicht vorlegen würden. Mit aller Vorsicht könne man feststellen, dass das Einkaufsverhalten der Herzberger Bevölkerung sich zumindest bei Alltagseinkäufen nicht wesentlich verändert habe, so Bergmann. Vermuten könne man auch, dass die Bevölkerung mit dem Kauf von Produkten, die in Herzberg nicht angeboten werden, bis nach der Pandemie warten. Hiervon betroffen ist besonders die ältere Generation als Risikogruppe.