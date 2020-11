DRK Herzberg streicht alle geselligen Veranstaltungen

Kürzlich hatte der DRK-Ortsverein Herzberg zur ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Die Veranstaltung fand unter maximaler Einhaltung der Hygienebestimmungen, zeitlich gestrafft und zügig in der Aula der Oberschule Herzberg statt. Die relativ wenigen Anwesenden hatten viel Platz und große Abstände an den vorher desinfizierten Tischen und Stühlen, sodass die Räumlichkeit gut gefüllt wirkte, obwohl weniger als 20 Teilnehmer anwesend waren. Die älteren Mitglieder und Zugehörigen der Risikogruppe hatten es vorgezogen, sich auf anderen Wegen über die Jahreshauptversammlung zu informieren.

Nach der traditionellen Verlesung der Grundsätze des Roten Kreuzes begrüßte die Vorsitzende des Herzberger Ortsvereins, Uta Timpe-Bautz, die Anwesenden. Sie berichtete über wesentliche Ereignisse der vergangenen zwei Jahre. Schon seit einigen Jahren mietet die Rettungswache das Erdgeschoss im Gebäude des Ortsvereins zur Durchführung ihrer Aufgaben an. Wegen der Corona-Ereignisse und der derzeit bis zu drei dort vorhandenen Rettungswagen bestand Bedarf an weiteren Räumlichkeiten. Deshalb konnte die Rettungswache zusätzlich die ganze darüber liegende Etage bis auf das Büro des DRK-Ortvereins anmieten. Die Miete übernimmt der DRK-Kreisverband.

Wegen der Corona-Regeln können Vorstandsmitglieder zurzeit nur noch im Büro des Ortsvereines arbeiten, wenn nicht inzwischen alle drei Rettungswagen besetzt sind, sagte Uta Timpe-Bautz. Seit dem Ausbruch der Pandemie liefe die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Vorstandes nur über Telefon, per E-Mail oder Whats-App. Es fanden keine Vorstandssitzungen und nur wenige Treffen im kleinen Kreis statt. Im Dezember 2018 und Dezember 2019 hat der Ortsverein am Herzberger Weihnachtstreff – die Veranstaltung findet in diesem Jahr nicht statt – teilgenommen.

Die langjährige Vorsitzende Ingeborg Teuteberg mit Geburtstags-Blumenstrauß zu ihrem 95. Geburtstag. Foto: DRK-Ortsverein / Verein

Bedingt durch die Pandemie fielen unter anderem die geplante Senioren- Fahrt und die Teilnahme an der Ferienpassaktion aus. Gestrichen werden mussten in diesem Jahr auch die traditionelle Senioren-Weihnachtsfeier mit der Stadt Herzberg sowie die Eröffnung des Lebendigen Adventskalenders auf dem Gelände des Ortsvereins, so die Vorsitzende. Gegen weitere Treffen haben sich auch die Mitglieder des Tanzkreises ausgesprochen. Da die meisten Mitglieder zur Risikogruppe gehören, wollen sie sich nicht in Gefahr begeben.

Ob die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes im Januar 2021 stattfindet, ist noch nicht entschieden. Die Blutspende-Aktionen sind wie geplant durchgeführt worden. Die jüngsten drei Termine standen unter den besonderen Corona-Bestimmungen. Dabei durfte die Stärkung der Spender nach der Blutspende nicht in gewohnter Weise angeboten werden. Stattdessen gab es unter anderem Lunch-Pakete und andere Leckereien (wir berichteten). Im vergangenen Jahr waren 343 Spendenwillige zu verzeichnen. In diesem Jahr waren es 334 Teilnehmer an den Blutspendeaktionen. Davon kamen allein während der Corona-Pandemie fast 250 Spender zu den Aktionen. Darüber zeigte sich die Vorsitzende erfreut.

Weitere Höhepunkte des Jahres 2019 waren die Ernennung von Ingeborg Teuteberg zur Ehrenbürgerin der Stadt Herzberg und die Benennung des Vereinshauses nach der langjährigen Vorsitzenden. Ihren 95. Geburtstag im November 2019 und ihren 96. Geburtstag in diesem Monat wurden nicht vergessen.

Uta Timpe-Bautz stellte danach die neuen Schürzen vor, die das Küchenteam beim Service bei den Blutspendeaktionen tragen wird. Nach dem Bericht des Schatzmeisters Boris Fahlbusch und dem Bericht der Kassenprüferin wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Die DRK-Kleiderkammer in der Mahnte-Schule habe nur im Frühjahr 2020 beim ersten Lockdown geschlossen bleiben müssen, berichtete die Leiterin der Kammer Isabella Schmökel. Die Regale seien gut gefüllt. Die Kammer ist wie gewohnt dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Neufassung der Satzung, die überwiegend der Mustersatzung des DRK entspricht, wurde nach Erläuterungen einstimmig beschlossen.

Ergänzend zur Tagesordnung hat der Ortsverein beschlossen, die Kroatienfahrt des Jugendrotkreuzes im Sommer mit 300 Euro zu unterstützen und zwei Herzberger Jugendlichen die Teilnahme zu finanzieren. Interessierte und Eltern werden gebeten, sich unter vorstand@drk-ov-herzberg.de zu melden.

Nach Vortrag und Genehmigung des vom Schatzmeister vorgetragenen Haushaltsvoranschlags 2020/2021 schloss Uta Timpe-Bautz die Veranstaltung.