Auto überschlägt sich: Beifahrer verletzt

Hattorf. Ein 19-jähriger kam am Freitag mit seinem Pkw auf regennasser Fahrbahn auf dem Kommunalen Verbindungsweg in Hattorf von der Straße ab und überschlug sich.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr in Hattorf. Dabei wurde der Beifahrer eines Pkw verletzt, der Fahrer blieb unverletzt. Das teilte die Polizei Osterode am Montag unserer Zeitung mit.

Laut Polizei befuhr ein 19-Jähriger den Kommunalen Verbindungsweg, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und blieb vor einem Baum auf der Fahrerseite liegen. Der 18-jährige Beifahrer wurde verletzt und im Krankenhaus versorgt.