Nadja Donner leitet die neue Kita in der OBS Herzberg

Kürzlich trafen sich die Mitglieder des Jugend- und Sozialausschusses des Rates der Stadt Herzberg zu ihrer Sitzung. Auch dieser Ausschuss nutzte den Rittersaal des Welfenschlosses wegen der Möglichkeit größerer Abstände zwischen den Vortragenden, Ausschussmitgliedern und Einwohnern. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Christa Hartz berichtete Fachbereichsleiter Raimund Päckers über zurückliegende Ereignisse und Aktuelles. So seien unter anderem zwei weitere Erzieherinnen in den Vertretungspool eingegliedert worden. Inzwischen habe auch die Kindertagesstätte St. Josef wieder den Betrieb aufgenommen.

In ihrem Bericht ging Stadtjugendpflegerin Sarah Hoffmann auf die Jugendarbeit in den vergangenen Monaten ein. Dabei stellte sie zunächst Christopher Varges vor, der ein fünfmonatiges Praktikum bei der Stadtjugendpflege absolviert. Varges studiert an der Hochschule Nordhausen Soziale Arbeit. Seit Anfang November ist er als ehrenamtlicher Jugendbetreuer auch tätig in der wöchentlichen Betreuung von Jugendlichen im Jugendzentrum im Domeyer Park und in Scharzfeld.

Ab dem 1. September waren die Jugendräume probeweise für zwei Wochen wieder geöffnet worden, berichtete Sarah Hoffmann. Seit der positiv verlaufenen Öffnung waren die Jugendräume nun wieder bis zum 2. November in Betrieb. Dabei hätten die „AHA-Regeln“ (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) absoluten Vorrang. Während des zweiten Lockdowns bleiben die Jugendräume bis zunächst zum 30. November geschlossen, so Hoffmann.

Für die Zeiträume vorher und wahrscheinlich auch nachher erläuterte sie das Konzept für die in den Einrichtungen geltenden Hygienebestimmungen. Maximal neun Personen dürfen im Jugendzentrum von Herzberg und maximal vier Personen im Jugendraum von Pöhlde aktiv werden. Wegen dieser Einschränkungen sei es sinnvoll, vorher im JUZ anzurufen unter Telefon 05521/2248 und zu fragen, ob Plätze verfügbar seien. Die jeweils am Eingang zu den Bereichen ausliegenden Fragebögen müssten ausgefüllt werden. Diese würden aber nach drei Wochen vernichtet, sagte die Stadtjugendpflegerin. Die Forderungen nach Abstand von eineinhalb Metern und Vermeidung von Körperkontakten (beides auch im Sitzen) sind einzuhalten. Masken seien – außer im Sitzen – immer zu tragen und benutzte Gegenstände mit den verfügbaren Desinfektionsmitteln zu reinigen. Außerdem käme auch dem Lüften durch Öffnen der Fenster und der Beachtung des Ein- und Ausgangs besondere Bedeutung zu, sagte Sarah Hoffmann. Eingehend schilderte sie mehrere unter der Pandemie durchführbare Projekte wie unter anderem die digitale Jugendarbeit und das Projekt „Jugendbeteiligung – Jugendpolitik – Placem“. Für ihr Engagement sprachen Bürgermeister Lutz Peters und Christa Hartz der Stadtjugendpflegerin ihren Dank und ihre Anerkennung aus.

Außenarbeiten an der Oberschule. Nach derzeitigem Stand wird die Kita voraussichtlich ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 starten. Foto: Paul Beier / HK

Raimund Päckers stellte danach der Versammlung die neue Leiterin der Kindertagesstätte in der Oberschule vor. Seit dem 1. November ist Nadja Donner die zuständige Leiterin für das noch in Arbeit befindliche Projekt. Mit der Berufung sei ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, sagte Nadja Donner, die sich den Anwesenden mit einer kurzen Vita vorstellte.

Mit Fotos schilderte Raimund Päckers den Ausschussmitgliedern den aktuellen Ausbaustand der neuen Kindertagesstätte in den Räumlichkeiten der Oberschule Herzberg . Nach derzeitigem Stand wird die neue Kita voraussichtlich ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 ihren Aufgaben nachgehen können, so Päckers.

Lutz Peters informierte auf Nachfrage darüber, dass die neue Kindertagesstätte drei Gruppen statt zweien und eine Option auf weitere zwei Gruppen bieten werde, die mit einem Start in zentraler Lage öffnen werde. Der Mietpreis sei fair und für die Stadt bezahlbar. Im Jahr 2021 würden im Mahnte-Kindergarten deshalb optional ein Raum für Beköstigung und andere Neuerungen geschaffen werden können, so der Bürgermeister.