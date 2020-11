Wegen Corona: Kein Festakt am Volkstrauertag

Angesichts der aktuellen Lage finden in Herzberg und den Ortsteilen keine Volkstrauertags-Veranstaltungen und kein gemeinsamer Festakt an den Ehrenmalen statt, teilt Bürgermeister Lutz Peters mit. Es kann demnach auch keine Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge durchgeführt werden. Peters sagt aber ausdrücklich, dass es möglich sei, einzeln das Ehrenmal aufzusuchen: Jeder könne dann für sich still einen Moment der Besinnung und der Erinnerung erleben. Begleitend dazu ist eine Niederlegung eines Kranzes stellvertretend für die Bürger in Kernstadt und Ortsteilen am Sonntagmorgen am Ehrenmal in Herzberg durch Ulrich Schramke und Lutz Peters geplant.

Der Bürgermeister weist auf das Spendenkonto des Volksbundes mit der IBAN DE72250500000000557421 hin, wenn gewünscht mit dem Namen des Landkreises oder der Gemeinde im Verwendungszweck. Zudem stehe unter www.volksbund.de eine digitale Spendendose zur Verfügung.