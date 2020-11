Kreuzungen an Bundesstraßen sind die Unfallschwerpunkte

Während der Sitzung des Feuerwehr- und Verkehrsausschusses erhielten die Mitglieder Informationen über die Sitzungen der Unfallkommission der Polizeiinspektion Göttingen für 2019 und über die Verkehrsbesichtigung 2019 durch den Landkreis Göttingen in der Stadt Herzberg. Im Landkreis Göttingen (ohne Bundesautobahn) ereigneten sich danach im Jahr 2019 4.883 Verkehrsunfälle und damit knapp 90 mehr als im Jahr 2018. Gleichzeitig stieg die Zahl der Unfälle mit Personenschaden geringfügig von 608 (2018) auf 610 im Jahr 2019. Die Anzahl der Schwerverletzten hat sich 2019 um 15 und die der Getöteten um 12 Personen im Landkreis stark erhöht, so die Polizeiinspektion.

In Herzberg gab es an der Kreuzung B 243/Osteroder Straße – Von Einem Straße im Jahr 2019 17 Verkehrsunfälle mit einem Schwerverletzten, sechs Leichtverletzten und zehn ohne Personenschäden. Alle Unfälle ereigneten sich im Längsverkehr. Im Bereich B243/B27/Osteroder Straße/Landgraben wurden 16 Verkehrsunfälle mit zwei Leichtverletzten und 14 Unfälle ohne Personenschaden registriert. Meist handelte es sich hier um Unfälle durch seitliche Berührung beim Abbiegen oder Auffahrunfälle vor der Lichtsignalanlage. Beide Fahrtrichtungen waren betroffen.

Das Unfallgeschehen an der Kreuzung am „Englischen Hof“ hat sich im vergangenen Jahr gegenüber 2018 verringert. Foto: Paul Beier / HK

Auf der Kreuzung Juesholzstraße/ Hebbelstraße/Landgraben (am „Englischen Hof“) kam es zu drei Abbiegeunfällen und 4 Unfällen im Längsverkehr mit einem Schwerverletzten und 6 Leichtverletzten. Von Mai bis September 2018 wurde dort die Lichtsignalanlage neu installiert. Das Unfallgeschehen hat sich verringert. Im Jahr 2019 kam es an den dortigen drei verschiedenen Kreuzungsarmen zu je einem Auffahrunfall und einen Unfall durch fehlerhaftes Rückwärtsfahren. Die Lageentwicklung wird weiter beobachtet.

Am 1. Juli fand die turnusmäßige Verkehrsbesichtigung durch den Landkreis Göttingen in Herzberg unter Beteiligung der Stadtverwaltung von Herzberg statt. Im Vorfeld hatte die Firma Smurfit Kappa die Errichtung eines Fußgängerüberwegs (FGÜ) an der bereits vorhandenen Mittelinsel beantragt. Der Überweg sollte den Beschäftigten, aber auch Schulkindern die Querung der L 521 in diesem Bereich erleichtern, so die Begründung. Die Überprüfung ergab, dass die geforderten Weiten nicht erfüllt werden und dass die Mittelinsel die derzeit verkehrssicherste Lösung darstellt.

Aus der Sicht der Kommission ist eine seitens des Betreibers des Altenheims Villa Juesheide beantragte Querungshilfe unmittelbar vor dem Altenheim in Form einer Mittelinsel nicht erforderlich. In beiden Richtungen sind bereits in der einen Richtung in ca. 130 Metern und in der anderen Richtung in ca. 170 Metern jeweils eine Mittelinsel vorhanden, die zum Queren der L 521 genutzt werden können. Als Unfallhäufungsstelle Längsverkehr wird die B243/ Von-Einem-Straße bezeichnet. Weitergehende verkehrsregelnde Maßnahmen sind zurzeit nicht vorgesehen. Der Kreuzungsbereich B 243 / B27 ist ebenfalls eine Unfallhäufungsstelle. Hier kommt es meist zu Unfällen durch seitliche Berührung beim Abbiegen oder zu Auffahrunfällen vor der Lichtzeichenanlage. Inzwischen wurden die Fahrbahnmarkierungen erneuert (wir berichteten). Eine Sanierung der Ortsdurchfahrt ist in Planung.

Zwischen dem Friedhof und dem Ortseingang von Sieber war rechts neben der Fahrbahn auf einem gemähten Grünstreifen eine Gehwegbeschilderung aufgestellt. Der Grünstreifen konnte jedoch keinen Gehweg darstellen. Deshalb war das Verkehrsschild zu entfernen. In der Ortsratssitzung von Sieber wurde nach einer Lösung gesucht.