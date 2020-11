Zerwürfnis in der SPD-Fraktion im Wulftener Gemeinderat

Während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gab es folgenreiche Änderung in der SPD-Fraktion. Die Fraktion hat nämlich in einer internen Sitzung am 26. Oktober ihre Vorsitzenden Willi Ehrhardt abgewählt. Zum neuen Vorsitzenden wählten die SPD-Ratsleute dessen bisherigen Stellvertreter, Walter Römermann. Ehrhardt erklärte daraufhin jetzt seinen Austritt aus der Fraktion. Er wolle aber bis zu den Wahlen im kommenden Jahr sein Ratsmandat ausüben.

Ehrhardts Austritt aus der SPD hat zur Folge, dass die SPD ihre Mehrheit im Rat verliert und deshalb auch der Verwaltungsausschuss und der Ausschuss für Finanzen und Entwicklung neu gebildet werden müssen. Zudem ist eine Neuwahl der stellvertretenden Bürgermeister erforderlich. Bisher haben Peter Beußhausen (SPD) und Elvira Schaper (CDU) diese Ämter inne. Deshalb wurde umgehend für kommenden Montag eine weitere Ratssitzung einberufen. Im Verwaltungsausschuss, in dem die SPD bisher zwei Sitze und die CDU einen Sitz hat, Künftig wird auch die Wählergruppe „Für Wulften“, die bisher nur ein sogenanntes Grundmandat mit beratender Funktion hatte, einen Sitz im Ausschuss bekommen, wie Gemeindedirektor Rolf Hellwig auf Nachfrage unserer Zeitung erläuterte. SPD-Ratsherr Kevin Kaliner soll Vorsitzender des Ausschusses für Entwicklung und Finanzen werden.

Vorgänge um den Verkauf des Rathauses führten zum Zerwürfnis

Das ehemalige Rathaus in Wulften. Foto: Martin Baumgartner / HK

Ehrhardt gab in der Sitzung eine persönliche Erklärung ab, in der er seinen Schritt begründete. Die Vorgänge um den Verkauf des Rathauses hätten zu seiner Abwahl als Fraktionsvorsitzenden und Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen und Entwicklung geführt, sagte er. Der Vorstand der SPD-Abteilung Wulften habe ihm Mitte Oktober einen Antrag zugesandt, in der er aufgefordert wurde, diese Ämter aufzugeben. Es seien in dem Schreiben erhebliche Vorwürfe gegen ihn vorgetragen worden. In der Fraktionssitzung am 26. Oktober habe Bürgermeister Kruse gesagt, dass es keine weitere Zusammenarbeit mit Ehrhardt geben könne.

Gegenüber unserer Zeitung sagte Ehrhardt, er habe das Gespräch mit seinen SPD-Kollegen gesucht und auch ein Schlichtungsverfahren in der Angelegenheit vorgeschlagen, darauf sei aber nicht eingegangen worden. Zum Auslöser der Differenzen, dem Verkauf des ehemaligen Wulftener Rathauses an einen Mediziner, sagte Ehrhardt im Gespräch, dass er keine Einwände gegen den Verkauf an sich oder den Käufer habe, aber den Verkaufspreis für viel zu niedrig halte.

SPD-Ratsfrau Pamela Dorn legte aufgrund ihres Wegzugs aus der Ortschaft ihr Amt nieder. Foto: Petra Bordfeld / HK

In der Ratssitzung am vergangenen Montag gab es noch eine weiterer personelle Veränderung: Weil SPD-Ratsfrau Pamela Dorn aufgrund ihres Wegzugs aus der Ortschaft ihr Amt niederlegte, wurde Gitta Herb als ihre Nachfolgerin vorgeschlagen und gewählt. Pamela Dorn war seit 2016 Mitglied des Gremiums. Bürgermeister Henning Kruse sprach ihr Anerkennung für ihr Engagement aus und würdigte ihre Arbeit als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Entwicklung und Finanzen sowie als ordentliches Mitglied in dem Kita-Beirat und dem Kita-Ausschuss. Auch hätte sie sich immer wieder für das Gelingen der Senioren-Adventsfeier stark gemacht.

Die Ratsmitglieder verabschiedete mit Beifall. Walter Römermann sprach ihr im Namen der SPD-Fraktion Dank aus. Gitta Herb wird übrigens auch die Posten in den beiden Ausschüssen und im Beirat übernehmen, welche ihr Vorgängerin inne gehabt hatte.

Im weiteren Verlauf der Sitzung im Schützenhaus kam Henning Kruse auf das Thema Windräder zu sprechen. Der Landkreis Göttingen hatte einen Entwurf zum neuen regionalen Raumordnungsprogramm vorgelegt, darin sind laut Kruse auch Flächen für Windenergie im Gebiet der Gemeinde Wulften ausgewiesen. Wenn dieser Entwurf endgültig vom Landkreis bestätigt werde, hätte der Gemeinderat die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen. Weiter teilte er mit, dass die Gemeinde Wulften alle geplanten Veranstaltungen in desen Jahre abgesagt hat. Das gelte für den Weihnachtsmarkt, die Senioren-Adventsfeier und den „Tag des Ehrenamtes“. Auch der gemeinsame Kirchgang mit anschließender Gedenkfeier am Volkstrauertag werde nur gemäß des Vorschlages der Landesregierung durchgeführt. Demnach werde lediglich eine kleine Abordnung den Kranz zum Gedenken der Opfer der beiden Weltkriege an dem Ehrenmal niederlegen.

Auch auf den Geldautomat, den die Sparkasse Osterode und die Volksbank im Harz gemeinsam im Alten Rathaus betreiben, kam Kruse erneut zu sprechen und sagte, dass es nicht angehen könne, dass die Bankinstitute den Automaten dort stehen lassen: „Das ist so, als wenn ich als Mieter auszöge, aber den Kühlschrank mit der Bemerkung, dass ich ihn in drei Jahren abhole, stehen ließe“. Beiden Bankinstituten hätte von Anfang an klar gewesen sein müssen, dass weder die Samtgemeinde Hattorf, noch die Gemeinde Wulften die Kosten für eine Umsetzung übernehmen würden, so Kruse. „Es gibt die Zusage der Gemeinde, dass den Banken kostenfrei ein Raum zum Weiterbetrieb des Automaten zur Verfügung gestellt wird, aber nicht die bisherigen Räumlichkeiten der Sparkasse betreffend“ so der Bürgermeister. „Wir sind von Anfang an davon ausgegangen, dass der Automat nicht dort stehen bleiben kann. Denn die laufenden Kosten für die ehemaligen Sparkassenräume an Heizung, Strom usw. trägt nur die Gemeinde. Und eine weitere Nutzung ist ausgeschlossen“. Rolf Hellwig betonte in diesem Zusammenhang, dass ihm nochmals von höchster Stelle mitgeteilt worden sei, dass die Banken kein Geld mehr in die Umsetzung des Automaten stecken würden, sondern nur noch für dessen Abbau.

Die Sparkassen Osterode hatte in einer Stellungnahmen an unsere Zeitung Kruse Darstellung der Angelegenheit widersprochen. Die Bank verweist es auf Kruses Erklärung, dass der Gemeinderat den Schritt der Banken-Kooperation unterstütze und man deshalb die Räumlichkeiten im alten Rathaus kostenlos als Standort für den Geldautomaten zur Verfügung stelle. „In diesem Zusammenhang erfolgte auch keine Einschränkung, dass für die kostenlose Nutzung des Standorts Altes Rathaus eine Umsetzung des Geldautomaten erforderlich sei. Unter diesen Bedingungen haben die Sparkasse und die Volksbank der Weiterführung des Geldautomaten zugestimmt.“