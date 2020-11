Feuerwehr erläutert ihre Vorstellung zur Schutzausrüstung

Die Mitglieder des Feuerwehr- und Verkehrsausschusses des Stadtrates trafen sich zur Sitzung im Rittersaal des Welfenschlosses. Seit Wiederaufnahme der Ausschusstätigkeiten ist der große Raum inzwischen zum Sitzungsraum für sämtliche Ausschüsse geworden. Für Sitzungen des Rates der Stadt greift die Verwaltung wegen der größeren Zahl der Teilnehmer auf den Saal im Bürgerhaus von Pöhlde zurück.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Herbert Hoeft fand zunächst eine wegen der Pandemie bislang verschobene Ehrung statt. Wolfgang Nünemann war bis zu seiner Pensionierung Ende März 2020 Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung von Herzberg. Als solcher war er unter anderem zuständig für Feuerwehrangelegenheiten der Stadt.

Nünemann habe mit Weitblick, Verhandlungsgeschick und lösungsorientiert zu dem guten Ausrüstungs- und Ausstattungsstand der Herzberger Wehren wesentlich beigetragen, sagte Stadtbrandmeister Gerd Hermann in seiner Laudatio. Mit Präsenten von den Wehren bedankte er sich bei dem Geehrten Die gute Zusammenarbeit sei für alle Betroffenen hervorragend gewesen, so Ratsherr Herbert Hoeft, der sich auch mit einem Präsent vom Ausschuss bei Nünemann bedankte. Die Arbeit für und mit den Wehren der Stadt Herzberg habe ihm großen Spaß gemacht, sagte Wolfgang Nünemann.

Anschließend berichtete Raimund Päckers, Nachfolger von Nünemann, unter anderem über die Verzögerung bei der Auslieferung der neuen Drehleiter. Aus „Corona-Gründen“ könne ein geplanter Termin Ende des Jahres nicht vom Hersteller gehalten werden, angedacht sei jetzt Ende Februar 2021, so Päckers. Ortsbrandmeister und stellvertretender Stadtbrandmeister Uwe Bock ergänzte, dass die alte Drehleiter im Dezember beim TÜV vorgestellt werden müsse. Dies würde rund 40.000 Euro wegen erforderlichen Reparaturen kosten. Dieses Geld werde man sparen können, weil der Hersteller der Drehleiter leihweise eine Drehleiter bis zur Auslieferung zur Verfügung stellen werde, so Bock.

Feuerwehrstatistik

Stadtbrandmeister Gerd Hermann berichtete über verschiedene Bereiche der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg. Dazu hatte er zahlreiche Informationen für die Ausschussmitglieder zusammengestellt. Die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute betrug zum 31. Dezember 2019 212 Kameraden: in Herzberg 67, in Scharzfeld 50, in Pöhlde 44, in Sieber 28 und Lonau 23. Die Jugendfeuerwehr zählte 51, die Kinderfeuerwehr 37 Angehörige.

Im Jahr 2019 wurden von den Wehren insgesamt 54 Brände bekämpft, 103 Hilfeleistungen ausgeführt, 45 Fehlalarme registriert und 8 Brandwachen gestellt, so Gerd Hermann. Im vergangenen Jahr betrugen die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung rund 35.000 Euro. Die Ausgaben für Dienst- und Schutzbekleidung lagen in dem Jahr bei rund 49.000 Euro. Akribisch aufgelistet erhielten die Ausschussmitglieder mit den Zusammenstellungen „Kostenaufstellungen Feuerwehren“ die jeweils jährlich aufgewendeten Finanzen für Einzelpositionen. Dazu zählten unter anderem Angaben zu Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen, Lohnkostenersatzleistungen.

Wolfgang Nünemann und Stadtbrandmeister Gerd Hermann (vorn). Foto: Paul Beier / HK

Zum Thema „Corona- Pandemie“ sagte Hermann: „Die erste Welle hat die Freiwillige Feuerwehr Herzberg an ihren fünf Standorten gut überstanden. Vom Desinfektionsspender bis zur Ausschilderung stimmt alles. Ausrüstung und Geräte werden ständig überprüft und sind einsatzbereit. Was manchmal etwas problematisch ist, ist die Flut von Informationen.“

Nach dem Aufzeigen der Entwicklung des Einsatzgeschehens berichtete Feuerwehrmitglied Thomas Wündrich eingehend über die Vorstellungen zur weiteren Modernisierung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrleute. Ziel ist eine Allround-Bekleidung als Schutz gegen Kälte, Nässe und Feuer. So denke man auch über eine leichte und eine schwere Garnitur nach.

Zum anschließenden Thema „Weiterentwicklung der Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr“ stellte Raimund Päckers fest, die Aufwandsentschädigungen seien letztmalig vor zehn Jahren erhöht worden. Im Vergleich mit anderen Wehren schneide die Herzberger Wehr in diesem Punkt nicht gut ab. Man werde über eine angemessene Erhöhung ins Gespräch kommen, so Päckers. Wenn zwei Gerätewarte bei der Herzberger Schwerpunktfeuerwehr sich eine Aufwandsentschädigung teilten, stimme das nachdenklich, sagte Gerd Hermann. Im Namen des Ausschusses dankte Herbert Hoeft den Aktiven der Herzberger Freiwilligen Feuerwehr für die uneingeschränkte Bereitschaft und den Einsatzwillen für ihre Mitmenschen. Diesem Dank schloss sich Bürgermeister Lutz Peters an. Die Führung der Herzberger Feuerwehr habe sich selbst um die Umsetzung der Corona-Regeln gekümmert, dabei viel Eigenverantwortung gezeigt, lobte Peters.