Pferdefreunde müssen nicht mehr frieren

Mit Hilfe der Volksbank konnte man nun beim Pferdesportverein Wulften passend zur kühleren Jahreszeit Jacken anschaffen. 86 große und kleine Vereinsmitglieder konnten so in den PSV-Farben in blau-silber neu eingekleidet werden. Bei einer kleinen feierlichen Übergabe bedankte sich die erste Vorsitzende Bettina Gänzler bei Herrn Scharbatke von der Volksbank Mitte für die 500 Euro. Erwähnt sei, dass aufgrund eines weiteren Zuschusses des Vereins selbst der Eigenbeitrag der Mitglieder so relativ gering gehalten werden konnte. Neu gestylt startet der PSV nun in die aktuelle Herbst/Winter-Saison.

