Neue Quelle: Rhumspringe älter als bisher angenommen

Muss die Geschichte Rhumspringes neu geschrieben werden? Neue Quellen deuten darauf hin, dass der Ort an der Rhumequelle älter ist, als bisher angenommen. Basierend auf der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 1250 feierten die Rhumspringer im Milleniumsjahr 2000 Jubiläum. Aus diesem Anlass ist auch eine Chronik zu „750 Jahre Rhumspringe“ erschienen, und im Ort ziert eine Gedenktafel mit entsprechender Aufschrift den Platz an der Dechant-Hartmann-Straße.

„Ich bin jetzt Rentner und habe vor ein paar Wochen ein bisschen im Internet recherchiert“, erzählt Rolf Adler, Vorsitzender des Heimat- und Fremdenverkehrsvereins Rhumspringe. Seine heimatkundlichen Recherchen brachten nun zutage, dass die Ortshistorie angepasst werden muss. „Ich bin auf ein Urkundenbuch aus Katlenburg gestoßen“, berichtet Adler. Das „Urkundenbuch des Augustinerchorfrauenstifts Katlenburg“ erschien 2019 im Göttinger Wallstein-Verlag. Adler bestellte das Buch und fing an zu lesen, wie er erzählt.

Auf Seite 82 stieß der Hobbyhistoriker auf einen in Latein geschriebenen Text, den ein gewisser Hermann, Abt von St. Blasien Northeim und in Personalunion Propst des Klosters Katelenburg/Katlenburg verfasst hatte. Darin geht es nach Angaben des Rhumspringer Ortsarchivars Heinrich Diederich unter anderem um Grundstücksangelegenheiten. Außerdem ist in der Übersetzung des Tätigkeitsberichts des Geistlichen aus der Zeit von 1180 bis 1195 folgendes zu lesen: „in Rumispringe habe ich das Eigentum der Kirche um 11 marcas vermehrt“.

„Um 1180 besteht das Dorf Rhumspringe“

Diederich erklärt, dass mit Marcas geprägte Silbermünzen, also Geldstücke gemeint waren. „Damit handelte es sich um eine finanzielle Zuwendung und nicht um Getreide oder Tiere“, erläutert der Archivar. Zusammen mit Adler kommt er zu dem Fazit: „In dieser Zeit um 1180 besteht das Dorf Rhumspringe, und es besitzt eine Kirche (ecclesia). Ein Priester oder Ortspfarrer wird nicht erwähnt“, führt Diederich weiter aus. „Eventuell konnte der kleine Ort einen eigenen Geistlichen nicht ernähren und wurde seelsorgerisch von umliegenden größeren Orten oder Klöstern betreut.“

Adler hat bei seiner Lektüre des „Urkundenbuch des Augustinerchorfrauenstifts Katlenburg“ weitere Erwähnungen Rhumspringes entdeckt. „Die Ortschaft taucht insgesamt neun Mal auf“, sagt er. Die erste Erwähnung im Tätigkeitsbericht des Propstes Hermann vermuten die beiden Hobbyhistoriker in einen Zeitraum „um 1186“. Anhand der Nachforschungen der historischen Quellen gibt es weitere Erwähnungen des Ortes an der Rhumequelle beispielsweise im Jahr 1311. Da hat Diederich zufolge Graf Ludwig von Everstein dem Stift sein Eigentum in Wachenhausen übergeben. Genannt wird in der Urkunde als Zeuge ein Johannes de Romespringe, Bürger in Duderstadt.

Chronik und Festumzug zum Jubiläum im Jahr 2000

Adler und Diederich sind sich sicher, „dass unser Rhumspringe etwa 60 bis 70 Jahre eher erwähnt wird, nämlich im Zeitraum 1180 bis 1195“. Bisher nennt die Chronik Rhumspringes als urkundliche Ersterwähnung das Jahr 1250 und geht auf das „Urkundenbuch Eichsfeld“ zurück. Diederich: „Als unsere Ortschronik aus Anlass der 750-Jahr-Feier von Dr. Gudrun Keindorf verfasst wurde, hatte die Autorin noch keinen Zugriff auf ältere Erwähnungsdaten.“

Gefeiert wurde in Rhumspringe daher das 750-jährige Bestehen im Jahr 2000. Unter anderem wurde von der Bovender Historikerin Keindorf die im Rahmen eines damaligen ABM-Projektes erarbeitete Chronik vorgestellt. Außerdem gab es im Juni 2000 auch einen großen Jubiläumsfestumzug, an dem sich die Rhumspringer Vereine und Organisationen beteiligt haben. „Da haben wir wohl falsch gefeiert“, meinen die Hobbyhistoriker heute und ergänzen: „Aber man kann ja nachfeiern.“

Info: Die Quelle

Das „Urkundenbuch des Augustinerchorfrauenstifts Katlenburg ist 2019 im Wallstein-Verlag Göttingen in der Reihe „Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Band 299“ in der Bearbeitung von Karin Gieschen erschienen. Inhalt ist nach Verlagsangaben „die wechselvolle Geschichte eines südniedersächsischen Frauenstifts in Quellentexten“. Die Geschichte des Chorfrauenstifts Katlenburg reicht bis ins Jahr 1105 zurück. Graf Dietrich III. von Katlenburg stiftete das Kloster, das vom 13. Jahrhundert bis zu seiner Säkularisierung 1534 Anlaufpunkt für Töchter des südniedersächsischen Adels war. Überfälle und Brände im Laufe der Jahrhunderte, so heißt es in der Buchbeschreibung, sorgten heute für „eine schwierige Überlieferungslage des Chorfrauenstifts Katlenburg. Die wenigen erhaltenen Dokumente gelangen in die Hände der verschiedenen welfischen Linien und 1721 schließlich ins Landesarchiv in Hannover. Das Urkundenbuch des Augustinerchorfrauenstifts Katlenburg macht nun die noch erhaltenen Dokumente erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich“, schreibt der Verlag.